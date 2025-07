Erweiterungsbau des Gesundheitszentrums La Carihuela in Torremolinos eröffnet

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Das Gesundheitszentrum La Carihuela in Torremolinos hat gestern seinen neuen Erweiterungsbau eingeweiht. Die Arbeiten begannen am 27. November 2023, mit einem Zeitrahmen von 8 Monaten und der für den letzten Sommer geplanten Einweihung. Am Mittwoch, 29. Juli, zwanzig Monate nach der «Grundsteinlegung», wurden 11 neue Sprechzimmer und zwei Büros für die Direktion eröffnet, nachdem die Stadtverwaltung einige Grundstücke abgetreten hatte; um die Infrastrukturen zu erweitern, wurden die alten Räume für die Direktion umgestaltet und angepasst, so dass ein Ultraschallraum und Frauenberatungsprogramm eingerichtet werden konnten.

Insgesamt gibt es 40 Sprechzimmer mit 14 Hausärzten, 4 Kinderärzten, 13 Krankenschwestern und -pflegern, 5 Physiotherapeuten und 4 Pflegehilfskräften sowie 4 Verwaltungsassistenten und 3 Krankenpflegern, einem Sozialarbeiter, einer Verbindungsschwester, einer Hebamme, einer Fachärztin für Familien- und Gemeindekrankenpflege und einer Schulschwester.

Zu den Verzögerungen erklärte die Junta Ende 2024, dass das mit dem Projekt beauftragte Unternehmen aus Granada im Sommer letzten Jahres eine Verschiebung beantragt habe. Trotzdem wurde der Zeitpunkt für die Einweihung auf Anfang dieses Jahres festgelegt, da der Bau der Nebengebäude bereits weit fortgeschritten war.

Die Nichteinhaltung des zu Beginn der Arbeiten vereinbarten Termins gab der Ärztegewerkschaft Anlass zur Sorge. Die Sozialisten von Torremolinos beklagten, dass der Zeitplan für die Inbetriebnahme dieser Einrichtung nicht klar sei. Sie brachten dies auch mit der «Entschlossenheit der Junta de Andalucía in Verbindung, das Gesundheitszentrum La Carihuela während des Sommers nachmittags zu schließen» . Konkret geht es um die Einstellung der abendlichen Aktivitäten zwischen dem 18. August und dem 7. September, wie die Delegation der andalusischen Regierung in Málaga klarstellte.

Anlässlich der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus des Gesundheitszentrums in der Calle Nerja im Stadtteil La Carihuela erklärte die Delegierte der andalusischen Regierung in Málaga, Patricia Navarro: «Mit einer Investition von 1,4 Millionen Euro wird durch den Erweiterungsbau des Gesundheitszentrums in La Carihuela eine neue Gesundheitsinfrastruktur in der Gemeinde Torremolinos geschaffen. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Bewohner der Gegend, die nun in den Genuss dieser neuen Dienstleistungen kommen». Zu den Investitionen von 1,4 Millionen Euro kommen noch 240.669 Euro für die Ausstattung hinzu.