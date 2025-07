Junger Friseur vereitelt Flucht der Täter eines Banküberfalls in Benalmadena

Irene Quirante Benalmádena Donnerstag, 10. April 2025 | Actualizado 16:51h. Compartir

Fabian war mit seinen beiden Hunden auf dem Weg zu dem Friseurladen, in dem er arbeitet, als er am Mittwoch den Raubüberfall mit vorgehaltener Waffe mitbekam. Der junge Mann, 24 Jahre alt und kolumbianischer Herkunft, bemerkte, dass in der Geldwechselstube in der Avenida de la Constitución in Arroyo de la Miel etwas vor sich ging. «Als ich durch die Tür trat, sah ich, wie mit Geld um sich geworfen wurde und dass zwei Männer den Besitzer des Ladens festhielten, der am Boden lag», erklärte er gegenüber SUR.

Es geschah am Morgen, gegen zehn Uhr, am helllichten Tag und in einer sehr belebten Gegend. Fabians Reaktion war schnell. Er ging zu einem Laden, der nur wenige Meter entfernt war, und ließ seine Hunde dort zurück, um zu der Wechselsstube zu laufen, in dem auch Lebensmittel verkauft werden.

Wie er sich erinnert, wollten die Täter genau in diesem Moment aus dem Laden fliehen. Fabián war einer der Personen, die für einen Tag zu Polizisten wurden, als er versuchte, die Täter aufzuhalten. «Einer flüchtete, aber ich erwischte den anderen, der vor mir herauskam, und ich packte ihn, so gut ich konnte», erzählt der junge Mann.

Laut seiner Aussage schlug ihm der Räuber mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. «Ich habe versucht, mit ihm zu kämpfen, um ihn am Weggehen zu hindern, aber er war viel größer als ich; zum Glück kam mir sofort eine andere Person zu Hilfe», erklärt er. Fabián landete auf dem Boden neben dem Räuber, der die Waffe fallen ließ, die ihm abgenommen werden konnte.

Bei dem Versuch, den Täter festzuhalten, so der junge Mann, wurde er an der Lippe getroffen, getreten und im Zuge des Kampfes an Brust und Hals gekratzt. Glücklicherweise ging alles sehr schnell. Beamte der Nationalpolizei von Torremolinos, die in Zivil unterwegs waren, befanden sich in der gleichen Straße, als der Notruf einging. Sie waren die ersten, die eingriffen, aber innerhalb von zwei Minuten waren bereits die ersten Streifen vor Ort.

Kurz darauf konnte die Polizei auch bden zuvor gelüchteten zweiten Täter festnehmen. Den befragten Quellen zufolge handelt es sich bei beiden Männern um osteuropäische Staatsangehörige, die sich bei der Festnahme heftig wehrten. So sehr, dass ein Beamter der Nationalen Polizei bei dem Einsatz leicht verletzt wurde.

Die Beamten beschlagnahmten eine Schusswaffe und verhafteten die beiden Räuber als mutmaßliche Täter eines Raubüberfalls mit Gewalt, da sie das Opfer auch geschlagen haben sollen. Nach Zeugenaussagen schlugen die Räuber dem Besitzer des Ladens mit der Waffe ins Gesicht und auf den Kopf, woraufhin dieser mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Sein Zustand ist noch nicht bekannt, obwohl Quellen sagten, dass sein Leben nicht in Gefahr war.