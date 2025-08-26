Feuer in sieben Kneipen und einem Supermarkt in Torremolinos deutet auf eine Abrechnung hin

Irene Quirante Torremolinos Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Der Brand, bei dem am frühen Sonntagmorgen in Torremolinos sieben Kneipen und ein Supermarkt in Mitleidenschaft gezogen wurden, deutet auf eine Abrechnung hin, zumindest ist das eine der Hypothesen, die die Ermittler in Betracht ziehen. Wie SUR erfahren hat, wurde in der Nacht zuvor versucht, eines dieser Lokale in Brand zu setzen, aber nur dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Polizei konnte der Brand gelöscht werden, bevor die Flammen schlimmer wurden.

Es geschah gegen viertel nach zwei in der Nacht zum Samstag. Das Lokal in der Avenida Salvador Allende in La Carihuela wurde von der Polizei abgeriegelt, weil es in der Nacht zuvor ebenfalls Schauplatz einer Messerstecherei gewesen war, deren Opfer ein 63-jähriger Mann war. Bei dem Opfer handelte es sich um den Besitzer desselben Lokals, der mit einem Messer angegriffen worden sein soll.

Nur 24 Stunden später war eine örtliche Polizeistreife in der Gegend unterwegs, als sie von ihrem Auto aus bemerkte, dass das Lokal in Brand geraten war. Die Beamten griffen sofort zu den Feuerlöschern im Polizeifahrzeug und löschten die Flammen, ohne größeren Schaden anzurichten.

Beide Ereignisse waren der Auftakt zu dem Brand, der die Gemeinde am Sonntagabend erschütterte und sieben Kneipen und einen Supermarkt in Mitleidenschaft zog, die alle in einer Reihe in derselben Straße liegen. Den Quellen zufolge haben die Täter offenbar Benzin verwendet, damit sich die Flammen schneller ausbreiten, was dazu führte, dass sie rasch auf die benachbarten Geschäfte übergriffen.

Die durch die Feuer entstandene Hitze erreichte auch ein halbes Dutzend vor den Bars geparkter Fahrzeuge, die ebenfalls beschädigt wurden. Die Nationalpolizei untersucht derzeit, ob es sich bei den Bränden, wie vermutet, um Brandstiftung handelt. Wenn ja, sollen die Verantwortlichen benannt und angeklagt werden.