Forscher auf den Spuren des Neandertalers in Benalmádena

Fast jeder in Benalmádena hat schon von der Cueva del Toro gehört, aber nur wenige kennen sie wirklich. Seit Jahrzehnten ist es üblich, dass Jugendliche einen Ausflug zum Berg Calamorro machen, um die Höhle zu betreten. Lange Zeit war der Eingang offen und unkontrolliert, und mehr als einer von ihnen hatte einen Schreck in Form eines Unfalls in einer Höhle ohne jegliche Ausstattung oder Beleuchtung. Heute ist der Eingang eingezäunt, aber die Höhle wird immer noch betreten. Darüber hinaus ist die Cueva del Toro bis heute die große Unbekannte.

Sie wurde 1969 zufällig von einem Bürger aus Benalmádena entdeckt. In den 1970er Jahren gaben die Forscher Manuel Giménez und Javier Fortea mit der Veröffentlichung einer Studie, in der sie einige der in dieser Höhle befindlichen Malereien dokumentierten, einige Hinweise auf ihren Wert, darunter Striche, Punkte und das so genannte kopflose Rind, das der Höhle ihren Namen gibt. Damals wurden diese Malereien auf das Jungpaläolithikum datiert, d. h. auf die Zeit vor etwa 21.000 Jahren. Diese Studie war von entscheidender Bedeutung, denn sie führte dazu, dass die Höhle zum Kulturgut (BIC) erklärt wurde, der höchsten Stufe des Denkmalschutzes in Spanien.

Von diesem Moment an geriet die Höhle praktisch in Vergessenheit, und das schon seit einem halben Jahrhundert. Erst im Jahr 2021 änderte sich die Situation. Diego Salvador Fernández, ein Forscher, der mit der Universität Cádiz verbunden ist, obwohl er jetzt an der Universität Complutense arbeitet, kam dank des Forschers Hugo Mira, der die Höhle kannte, in die Höhle und erkannte «vom ersten Moment an das Forschungspotenzial, das sie hatte», meint Fernández.

Dies führte zu einer Untersuchung, die im Jahr 2022 unter der Leitung von Diego Fernández begann und noch immer andauert. Diese Forschung ist Teil eines internationalen Projekts zur Erforschung der Höhlenkunst namens «First Art», das ein Dutzend hochrangiger internationaler Wissenschaftler in Benalmádena zusammengeführt hat. Ziel dieser Forschung ist es unter anderem, «die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts» auf das Wissen über die Höhle anzuwenden, so der Direktor.

«Das Forscherteam besteht aus Spezialisten des Polytechnischen Instituts von Portugal und der Universität von Nanjing (China), die Proben von Kalzit für Uran-Thorium nehmen, die zur chinesischen Universität gebracht werden, wo sie analysiert werden», erklärt Itziar Merino, der Stadtarchäologe und Direktor des Ausstellungszentrums von Benalmádena. Diese Analysen werden Aufschluss über das genaue Entstehungsdatum der Gemälde geben.

Die DNA-Analyse wird in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (Deutschland) durchgeführt, «einem führenden Institut für die Erforschung der mitochondrialen DNA des Neandertalers, das nicht nur die DNA des Neandertalers rekonstruiert, sondern auch Verbindungen zwischen seinem Genom und dem des modernen Menschen gefunden hat, was seinem leitenden Forscher den Nobelpreis für Medizin im Jahr 2022 einbrachte», erinnert Merino.

«Diese Analysen werden uns Aufschluss darüber geben, ob die Menschen, die diese Bilder gemalt haben, Neandertaler oder Sapiens, Männer oder Frauen waren, ob sie blond oder eher dunkel waren oder ob sie eine helle oder dunkle Haut hatten», erklärt Diego Fernández.

Letzte Hochburgen

Und das alles, weil die Forscher eine Hypothese haben, die darauf beruht, dass die Malereien in der Höhle viel älter sein könnten, als man in den 1970er Jahren dachte, als es praktisch noch keine Technologie im Dienste der Kunst gab. «Die Cueva del Toro liegt ganz in der Nähe von Fundorten, an denen wir Neandertaler-Kunst nachgewiesen haben, wie z. B. Ardales, und mit einem künstlerischen Repertoire, das dem, was wir hier gefunden haben, sehr ähnlich ist», sagt der Leiter der Forschung.

Sollte sich die Hypothese bestätigen, wäre damit bewiesen, dass der Süden der Iberischen Halbinsel, und neben anderen Höhlen auch die Cueva del Toro in Benalmádena, «eine der letzten Hochburgen der Neandertaler ist», so der Stadtarchäologe.

Fernández sagt, dass die ersten Ergebnisse der in der Höhle entnommenen Uran-Thorium-Proben diese ersten Hypothesen bereits bestätigen, auch wenn es noch mehrere Monate dauern wird, bis man aussagekräftige Ergebnisse erhält.

Diese Forschung wird es auch ermöglichen, alle Gemälde in der Cueva del Toro einzeln zu dokumentieren, die so für die Nachwelt festgehalten und in einem informativen Führer veröffentlicht werden, denn das dritte Ziel des gesamten Projekts ist die Aufwertung und Bekanntmachung dieses Erbes.