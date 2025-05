FreakCon Torremolinos: 500 Aktivitäten beim 'Orgullo Friki'

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 14. Mai 2025 Compartir

Elesky, Bárbara, Jorge Vázquez, Míster Jägger, Tami Tamako, La Placita Amarilla, José Davinci, Tomás Castellanos, Nikotxan sind nur einige der Gäste der Freakcon 2025, die am 24. und 25. Mai, zeitgleich mit dem Friki Pride Day, im Palacio de Congresos in Torremolinos stattfinden wird.

Diejenigen, die diese Namen kennen, werden die Feierlichkeiten am letzten Sonntag des Monats aus eigenem Antrieb genießen; diejenigen, die sie nicht kennen, haben die Chance, mit einem einfachen Besuch dieser Veranstaltung, die eine der wichtigsten für Liebhaber von Comics, K-Pop oder Videospielen in Spanien ist, zum 'Profi-Geek' zu werden, einfach aus Neugierde.

Dies wird durch die überwältigenden Zahlen belegt. Mónica Ibars, Verantwortliche des Evengts und Geschäftsführerin von Kaiju sowie des OXO Museo del Videojuego Madrid, bestätigt, dass etwa 45.000 Besucher erwartet werden, was aufgrund der Größe des Veranstaltungsortes die maximal mögliche Zahl ist, und dass das Schild 'Ausverkauft' in Kürze aufgehängt werden wird. Rund 500 Aktivitäten sind auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern für dieses «glückliche Ereignis», wie Ibars es nennt, vorgesehen, bei dem es Workshops, Wettbewerbe, Live-Shows und Konzerte geben wird sowie Kostümwettbewerbe, Origami-Kurse oder Annäherungen an die Welt von One Piece sowie Live-Musik oder Food Trucks.

Dieses große 'Geek'-Spektakel kehrt in seiner neunten Ausgabe zum zweiten Mal nach Torremolinos zurück, und die Idee ist, wie Ibars betont, in dieser Stadt an der Costa del Sol fortzufahren, wo sich Veranstalter und Publikum wohlfühlen, wie sie klarstellt.

Die gastgebende Bürgermeisterin, Margarita del Cid, hob den «familiären Charakter» dieses Events hervor, der, wie sie einräumte, einer der überraschendsten seit ihrer Amtszeit war, so dass sie sich freute, dass die Gemeinde das «Geek-Epizentrum» ist.