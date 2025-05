Fünf Rohrbrüche an der Küste innerhalb eines Jahres verdeutlichen die Dringlichkeit der Sanierung

Lorena Cádiz Benalmádena Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

An der westlichen Costa del Sol hat es in weniger als einem Jahr bereits fünf Rohrbrüche gegeben, wobei Benalmádena am schlimmsten betroffen war, da in dieser Gemeinde seit Juli letzten Jahres bis jetzt drei Rohrbrüche verzeichnet wurden.

Die drei Rohrbrüche, die sich in Benalmádena ereignet haben, hatten allesamt erhebliche Auswirkungen auf die Stadt. Die jüngste vom vergangenen Montag passierte in einer Rohrleitung, die die halbe Stadt versorgt und die sehr viel Wasser führt, so dass es in den Fluss umgeleitet werden musste und von dort ins Meer floss. Obwohl es sich um Trinkwasser handelte, wurde es mit Erde vermischt und verursachte schließlich einen großen braunen Fleck, der an der Küste von den Stränden Sunset bis El Bil Bil zu sehen war.

Die beiden vorangegangenen «Schreckensmeldungen» betrafen die Bewohner der Calle Medina Azahara in Arroyo de la Miel. Dort ist dasselbe Rohr in zwei verschiedenen Abschnitten der Straße geplatzt. Das erste Mal geschah dies im Juli letzten Jahres, das zweite Mal im November. In beiden Fällen trat das Wasser mit solcher Wucht aus, dass es zu Überschwemmungen auf der Straße und in den Garagen sowie zu einem Erdrutsch auf der Straße führte, dessen Behebung jeweils Wochen in Anspruch nahm.

Die beiden anderen Brüche haben Fuengirola und Mijas betroffen. Im letzteren Fall ereignete sich der Rohrbtruch im Mai dieses Jahres in einer Abwasserleitung, die entlang der Küste verläuft und auf Höhe des Strandes von El Charcón brach. Hier trat Abwasser aus, so dass der Strand sofort für Badegäste gesperrt wurde und dies auch für die Dauer der Reparaturarbeiten so bleiben wird.

Vor diesem Fall kam es letztes Jahr zu Weihnachten, genauer gesagt am 26. Dezember, zu einem Rohrbruch in der Calle Arquitectos in Fuengirola, wodurch ein Teil der Versorgung mit Trinkwasser in dieser Gemeinde und in Las Lagunas de Mijas beeinträchtigt wurde.

Mit Ausnahme des Vorfalls am Strand von El Charcón, der sich im Abwassernetz ereignete, das vom öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen des Kommunalverbands westliche Costa del Sol (Acosol) verwaltet wird, traten alle anderen Fälle im Hochwassernetz auf, d.h. in der großen Trinkwasserleitung, die vom Stausee La Concepción zu den Reservoirs der einzelnen Gemeinden führt und ebenfalls von der Firma Acosol verwaltet wird.

Das Unternehmen hat bereits mehr als einmal darauf hingewiesen, dass die Leitung, die Gemeinden wie Benalmádena mit Wasser versorgt, eine der ältesten an der Costa del Sol ist. Acosol hat vor einem Jahr seinen Investitionsplan für die Jahre 2025-2029 angekündigt. Dieser Plan sieht alle möglichen Maßnahmen vor, einschließlich der Renovierung von Infrastrukturen und Anlagen, die größtenteils in den 70er und 80er Jahren gebaut wurden und seit ihrer Inbetriebnahme bis heute unter Alterung und Abnutzung leiden.

Im Rahmen dieses Plans hat das Unternehmen bereits erklärt, dass der Austausch dieses Rohrs «Priorität» hat und eine der ersten Arbeiten sein wird, die durchgeführt werden, aber im Moment gibt es noch kein konkretes Datum oder einen Zeitrahmen für diese notwendige vollständige Renovierung.

Drei Tage

Acosol hat eine Frist für die Reparatur des Rohrs gesetzt, das am Montag gebrochen ist. Am Nachmittag desselben Tages begannen die Reparaturarbeiten, die nach Angaben des Unternehmens innerhalb von höchstens drei Tagen abgeschlossen sein sollen.

Konkret besteht die Reparatur in der Anbringung eines inneren Blechbandes zur Verstärkung der Leitung in dem Bereich, in dem der Fehler aufgetreten ist. Es sei daran erinnert, dass in diesem Fall die Versorgung der Anwohner nicht beeinträchtigt wurde, da das Wasser von anderen Stellen abgezweigt wurde, um die Versorgung in dem Gebiet zu gewährleisten.