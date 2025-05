Immobilienbüro Gilmar eröffnet neues Büro in Benalmádena

SUR Benalmádena Mittwoch, 14. Mai 2025 Compartir

Gilmar Consulting Inmobiliario hat am 9. Mai in Benalmádena sein 30. Büro in Anwesenheit der Gründer des Immobilienbüros Jesús Gil Marín und Manuel Marrón Fuertes eröffnet.

Bei der Zeremonie durchschnitt die stellvertretende Bürgermeisterin von Benalmádena, María Presentación Aguilera, das Band, um das neue Büro offiziell einzuweihen. In ihrer Rede dankte Aguilera dem Immobilienbüro dafür, dass es Benalmádena für sein neues Büro ausgewählt hat.

Manuel Marrón hob in seiner Ansprache hervor, wie großartig das Team der Immobilienagentur sei und fügte hinzu, dass es Überraschungen für die Zusammenarbeit mit den Agenturen in der Region geben werde.

Jesús Gil Marín erklärte gefühlsbetont: «Wir sind klassisch: Wir mögen es, gesegnet zu werden, wir mögen es, die spanische Flagge zu hissen und uns spanisch zu fühlen, und das ist eine schöne Sache», Worte, die vom Publikum mit Beifall bedacht wurden. Gleichzeitig hob er das Engagement von Gilmar für die Entwicklung der Gemeinde hervor: «Wir werden, wenn es möglich ist, dazu beitragen, dass der Name Benalmádena größer denn je wird».

Mehr als 250 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Kunden, Branchenvertreter, Freunde des Unternehmens sowie Mitarbeiter anderer Immobilienbüros, die mit Gilmar kooperieren. Unter ihnen waren Lucía Yeves, Parlamentsabgeordneter für die Partido Popular, Benalmádenas Einzelhandelsstadtrat Raúl Campos sowie die Stadträtin für Bürgerbeteiligung María Luisa Robles, Stadträtin für Bürgerbeteiligung.

Mit der Neueröffnung in Benalmádena unterstreicht Gilmar seine Expansionsstrategie an der Costa del Sol, wo das Unternehmen bereits Büros in Malaga, Marbella, Puerto Banús und Estepona unterhält. Das neue Büro in Benalmádena wird ein Team von zunächst 20 Fachleuten haben und soll ein strategisches Zentrum im Bereich der Kurzzeitvermietung werden .

In ganz Spanien präsent

Gilmar Consulting Inmobiliario wurde 1983 in Madrid von Jesús Gil Marín und Manuel Marrón Fuentes gegründet. Gegenwärtig deckt das Unternehmen mehrere Bereiche ab, vom Vermietungsmarkt über den Verkauf neuer und gebrauchter Immobilien bis hin zu ländlichen Immobilien, Kapitalmärkten und Einzelhandel. Ihr Netzwerk besteht aus 37 Verkaufsteams im ganzen Land: in Madrid, an der Costa del Sol, in Sevilla, an der Costa de Cádiz und in Las Palmas de Gran Canaria. Gilmar unterhält außerdem enge Verbindungen zu den besten Immobilienagenturen in über 35 Ländern.