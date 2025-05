Mehr als vierzig Konzerte bei der neuen 'Ruta del Rock' in Torremolinos

José Rodríguez Cámara Torremolinos Dienstag, 13. Mai 2025 Compartir

Mehr als 40 Konzerte unterschiedlicher Stilrichtungen von 35 Bands und Solokünstlern aus der Provinz Málaga werden während der 13. 'Ruta del Rock' (Rockroute) geboten, die an den kommenden beiden Wochenenden - vom 16. bis 18. Mai und vom 23. bis 25.Mai veranstaltet wird. Die Konzerte finden freitags und samstags von 19 bis 23 Uhr und sonntags von 17 bis 21 Uhr in folgenden Restaurants und Kneipen statt: Bar América 1, Mg Jamón Carihuela, London Eye, Heineken Corner, A Jierro, Pat Murphys Bar, Vanilla, Shamrock, Copacabana, Bar Amsterdam, Buddha Beach, Cervecería Twister, True Club, Mg Jamón Plaza Andalucía, A Casa Nostra, Vip Irish, New Iris Jims, Kippenhuis, Rincón de Nacho, Taberna Rufino, Zenzero, Clock Tower, Café Central, Folks Street Food, Guinn's Sports Bar, The Galloping Major, Playaocho, Ela's Tapas & Salads, Pizzería L'Clave de Sol, Taberna Caballo Andaluz, Grandcafe Zero Zero, Bar el 12, La Pepa, Stereotipo, Le Grand Café Torremolinos, Garage Drink Station, Garfield, Barracuda Roof Top, Mariquita Copas, Baloó Bar Lounge, Eurocafé und Restaurante la Favorita.

Infos zur 'Ruta del Rock' von Torremolinos gibt es unter: https://www.facebook.com/RutadelRockTorremolinos/?locale=es_ES