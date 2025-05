Müllbearbeitungsanlage von Benalmádena wird nach 20 Jahren und nach ständigen Maschinenausfällen renoviert

Müll, der sich während eines Maschinenausfalls in der Anlage angesammelt hat.

Donnerstag, 15. Mai 2025

Die städtische Müllbearbeitungsanlage von Benalmádena wird demnächst umgestaltet und modernisiert, um die Probleme zu beseitigen, die in diesem Gebiet aufgrund des Ausfalls veralteter Maschinen aufgetreten sind und zu Müllansammlungen und Geruchsbelästigungen geführt haben, worüber sich die Anwohner beschwert haben.

Diese Anlage nimmt den gesamten Müll auf, der täglich von den Lastwagen aus den Containern der Gemeinde abgeholt wird, und hat die Aufgabe, ihn zu verdichten, bevor er in die Recyclinganlage in Casares gebracht wird, die vom Kommunalverband der westlichen Costa del Sol betrieben wird. Vor zwanzig Jahren wurde sie außerhalb der Gemeinde gebaut, heute liegt sie in der Nähe von neuen Siedlungen wie Santángelo Norte und dem Friedhof.

Der für die Müllabfuhr zuständige Stadtrat, Juan Olea, teilte mit, dass die Stadt bereits einen positiven Beschluss von der Junta de Andalucía erhalten hat, um mit den Verbesserungsarbeiten beginnen zu können, und versicherte, dass die Anlage «seit fast einem Jahrzehnt vernachlässigt» wurde.

Vernachlässigt

Olea machte für die Probleme mit der Anlage die vorherige PSOE-Regierung unter Víctor Navas verantwortlich. «Am Ende seiner achtjährigen Amtszeit führte er die Ausschreibung durch, aber ohne die Genehmigung des andalusischen Gesundheitsministeriums, die die Techniker der Gemeinde für notwendig erachtet hatten, um die Auschreibung mit allen Garantien durchzuführen», eine «Untätigkeit», die sich, so Olea, «auch negativ auf den Dienst ausgewirkt hat, da sich die Anlagen in einem verfallenden und beklagenswerten Zustand befinden».

Die Modernisierung der Umschlaganlage wurde im Juni 2024 an die Firma FCC vergeben, trotzdem wurden an dieser Anlage noch keine Arbeiten durchgeführt. Olea zufolge hat die fehlende Zustimmung der Junta zu einer Situation geführt. Bislang «gab es keine Gewissheit, dass die Anlage genehmigt wird, so dass unsere Regierung kein Risiko eingehen und ein Großprojekt durchführen wollte, ohne die notwendige Sicherheit zu haben».

Verbesserungen

Nun, da die Arbeiten in vollem Gange zu sein scheinen, hat die Gemeindeverwaltung eine Investition von mehr als 700.000 Euro angekündigt, die es Benalmádena ermöglichen wird, über eine moderne, den Vorschriften entsprechende Einrichtung zu verfügen«.

Konkret wird nach Angaben der örtlichen Regierung eine «veraltete Anlage mit erheblichen Betriebsmängeln» modernisiert. Die neue Anlage wird es ermöglichen, zusätzlich zu allen bisher erfüllten Funktionen die Umweltvorschriften einzuhalten, die Wartezeiten für Fahrzeuge zu verkürzen, Pannen und Ausfälle zu vermeiden und eine größere «Flexibilität bei der Reaktion auf Tonnage-Schwankungen» zu erreichen.