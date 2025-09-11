Regionalregierung: Eröffnung des Hotels Vistamar im Torremolinos war illegal

José Carlos García Benalmádena Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Die territoriale Delegation des spanischen Ministeriums für Tourismus, Kultur und Sport in Málaga hat bestätigt, dass die Wiedereröffnung des Hotels Vistamar, das unter dem Namen Vivemar firmiert und von der Stadtverwaltung Benalmádena im Juni 2024 genehmigt wurde, gegen das andalusische Tourismusgesetz und die Dekrete 13/2020 und 31/2024 verstößt, die sich auf touristische Einrichtungen beziehen. Die Argumentation ist in einem Beschluss dargelegt, zu dem SUR Zugang hatte. Darin wird die Verantwortlichkeitserklärung abgelehnt, die im Juni von der Betreibergesellschaft Vive Resort Magnagement vorgelegt wurde, ein Dokument, das dem ähnelt, mit dem das Rathaus ein Jahr zuvor grünes Licht für die Eröffnung gegeben hatte, nachdem das Hotel ein Jahr lang geschlossen war.

Die Delegation für Tourismus spricht von «vertraglichen Unstimmigkeiten» und behauptet, dass der Vertrag, der in der Verantwortungserklärung zur Wiedereröffnung des Hotels verwendet wurde, «keinen gültigen Rechtstitel für die Ausübung der touristischen Tätigkeit darstellt». In diesem Zusammenhang beruft sie sich auf den ursprünglichen Pachtvertrag, der den Betrieb der Einrichtung durch einen Dritten ohne die ausdrückliche Genehmigung der Eigentümer, Promociones Los Nadales, nicht zuließ, sowie auf die verschiedenen Gerichtsurteile, die die «Rechtswidrigkeit» vertraglicher Abtretungen wie der vom Betreiber vorgelegten festgestellt haben.

Die Nichteinhaltung des Tourismusgesetzes und das Fehlen eines Vertrags, der den Betrieb des Hotels erlaubt, wurde von einem städtischen Techniker in einem 13-seitigen Bericht angemahnt, der die Wiedereröffnung des Hotels ablehnte. Das Dokument wurde durch das seines Vorgesetzten ersetzt, der der Wiedereröffnung grünes Licht gab, und zwar auf der Grundlage einer Argumentation, die im Gegensatz zu derjenigen stand, die er zuvor in demselben Fall vertreten hatte, in dem er sich nicht auf eine Bewertung des Rechts des Unternehmens auf den Betrieb der Einrichtung einließ und die Überprüfung der Einhaltung der andalusischen Tourismusvorschriften auf einen späteren Zeitpunkt verschob. Die territoriale Delegation stellt jedoch klar, dass «das Fehlen eines Rechtsanspruchs» einen Verstoß gegen die regionale Gesetzgebung darstellt. Der Fall der Wiedereröffnung 2024 war sogar noch krasser, da das Hotel geschlossen war und ein Unterpachtvertrag verwendet wurde, eine Formel, die nur verwendet werden kann, wenn das Unternehmen in Betrieb ist.

Schweigen und Strafverfahren

Im Falle der Wiedereröffnung lag nicht nur keine Genehmigung der Eigentümer vor, sondern es wurde auch ausdrücklich Widerspruch eingelegt. Promociones Los Nadales legte Einspruch gegen den Beschluss ein, der die Wiedereröffnung ihres Lokals erlaubte. Sie beriefen sich auf die gleichen Argumente wie die Delegation des spanischen Tourismusministeriums, doch das Rathaus reagierte nicht und lehnte den Antrag durch sogenanntes administratives Schweigen ab. Der illegale Betrieb des Hotels und die angebliche Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Benalmádena waren Gegenstand einer Strafanzeige der Eigentümer, die derzeit vom Untersuchungsgericht Nr. 5 von Torremolinos untersucht wird.

Die Junta löschte im Dezember die Eintragung des Hotels in das Tourismusregister; das Rathaus wusste mindestens seit Februar davon, und im Mai unterzeichnete es den Schließungsbeschluss, hat ihn aber immer noch nicht ausgeführt.

Die Wiedereröffnung des Hotels im Juni 2024, die auch von den Gerichten beanstandet wurde, ist der Verwaltungsakt, der es ermöglicht, dass ein Hotel, das seinen Eigentümern, die seit 2019 keine Miete mehr erhalten haben, entrissen wurde und nach dem Gesetz «heimlich» betrieben wird, bis heute geöffnet bleibt. Das Rathaus unterzeichnete am 6. Mai, bevor der Oberste Gerichtshof das Urteil, das den illegalen Betrieb des Hotels bescheinigt, für rechtskräftig erklärte, eine Schließungsverfügung, die vier Monate später immer noch nicht vollzogen wurde. Spätestens seit Februar letzten Jahres weiß das Rathaus, dass das Hotel nicht im andalusischen Tourismusregister eingetragen ist, nachdem es im Dezember 2024 aufgrund einer Beschwerde der Eigentümergesellschaft gelöscht wurde.