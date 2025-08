Neue Dokumente bestätigen, dass sich das Hotel Vistamar in Benalmádena in einer illegalen Situation befindet

José Carlos García Benalmádena Montag, 4. August 2025 Teilen

Das Vistamar ist ein «besetztes» und «heimliches» Hotel. Der erste Begriff wird von jedem verwendet, der weiß, dass derjenige, der die Einrichtung betreibt, nie einen Vertrag hatte, der ihn dazu berechtigte, und außerdem keine Miete zahlt. Der zweite Begriff ist derjenige, der im andalusischen Tourismusgesetz festgelegt ist, wenn Dienstleistungen erbracht werden, ohne dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, wie es bei dem Betrieb heute der Fall ist. Nach den Vorschriften muss jedes Unternehmen im Tourismussektor (nicht nur Hotels) im andalusischen Tourismusregister (RTA) eingetragen sein, und seit dem 3. Dezember 2024 ist das Hotel, das derzeit unter dem Namen Vivemar firmiert, «offiziell» ein «illegaler» Betrieb.

An diesem Tag löschte das Tourismusministerium der andalusischen Regionalregierung die Eintragung des Hotels, wie aus einer Mitteilung der territorialen Delegation dieses Departements in Málaga an das Rathaus von Benalmádena hervorgeht, zu der SUR Zugang hatte. Das Dokument wurde auf Ersuchen des Konsistoriums versandt, und die Löschung ist der Beschluss einer Akte, die am 18. Juli 2024 nach der Beschwerde des Eigentümers der Immobilie, der Firma Promociones Los Nadales, eingeleitet wurde, die sich darüber ärgerte, dass das Rathaus den Betrieb des Hotels weiterhin erlaubte, nachdem das Provinzgericht von Málaga im Dezember 2022 in zweiter Instanz festgestellt hatte, dass es sich um eine so genannte «Hausbesetzung» handelt: Ein Unternehmen, das ein Hotel nutzt, ohne dessen Eigentümer zu sein, ohne einen Vertrag zu haben, der ihm dies erlaubt, und ohne eine Miete zu zahlen. Am 1, August begann der Preis für ein Zimmer in der wichtigsten Online-Suchmaschine bei 166 Euro ohne Frühstück.

Das Rathaus erfuhr am 5. Februar, also vor fast sechs Monaten, von der Löschung der Eintragung, woraufhin der Tourismusverband die angeforderte Mitteilung verschickte. In Wirklichkeit war dies gar nicht nötig, da die Junta über eine Suchmaschine verfügt, die jedem Bürger den Zugang zum RTA ermöglicht, wie in dem Schreiben selbst angegeben. Mit den Informationen des Regionalministeriums in der Hand unterzeichnete das Rathaus die Schließungsverfügung erst am 6. Mai, also drei Monate später, und vollstreckte sie erst am 17. Juni, als das Hotel versiegelt und der Fall in der nationalen Presse publik wurde. Zuvor, am 9. Juni, hatte die Stadtverwaltung die Betreibergesellschaft des Hotels von der «Zwangsvollstreckung der Tätigkeit» in Kenntnis gesetzt und ihr eine Frist bis zu diesem Tag gesetzt, wie das Konsistorium mitteilte.

Zwei Gerichtsbeschlüsse und ein ungültiges Gesetz

Nur zwei Tage nach der Versiegelung, am 19. Juni, bestätigte ein Richter die Schließung, indem er in einem Beschluss die von der Betreibergesellschaft beantragten vorsorglichen Maßnahmen ablehnte. Trotzdem hob die Stadtverwaltung das Siegel auf, «als sie erfuhr, dass ein neues Unternehmen eine Verantwortungserklärung für die Aufnahme der Tätigkeit vorgelegt hatte». Das Unternehmen Vive Resort Magnagement, das noch nicht einmal gegen den Schließungsbeschluss Berufung eingelegt hatte, legte einen Vertrag mit Datum Oktober 2024 vor, in dem es dieselbe Formel anwendet, die von den Gerichten in erster Instanz und vom Landgericht für rechtswidrig erklärt worden war: die Abtretung eines Pachtvertrags, die seit jeher dazu dient, das Hotel seinen Eigentümern zu entreißen, an Gesellschaften, die nach dem Gießkannenprinzip arbeiten (nachdem die eigentliche Pachtgesellschaft die Pachtzahlungen eingestellt hatte und schließlich in Konkurs gegangen war).

Auf Nachfrage von SUR teilt das Rathaus nun mit, dass es die Verantwortungserklärung, die die Entsiegelung des Hotels ermöglichte, nicht für gültig erklärt und dies dem Unternehmen mitgeteilt habe (in beiden Fällen ohne Angabe von Daten), so dass die Schließungsverfügung vom 6. Mai weiterhin «in Kraft» sei. Die Gemeindeverwaltung von Benalmádena geht so weit zu versichern, dass die Versiegelung lediglich «instrumenteller» Natur war und dass die Aufhebung erfolgte, «um den Personenverkehr zu erleichtern, während die neuen Unterlagen analysiert wurden».

Dennoch versichert das Rathaus, dass es «die geeigneten Schritte» unternimmt, um die Entscheidung zu vollstrecken, ohne näher zu erläutern, was es tun muss, um seiner rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, die Wirksamkeit seiner eigenen Handlungen drei Monate nach deren Erlass zu gewährleisten, zumal das Rathaus seit etwas mehr als einem Monat - aufgrund der von den Eigentümern erteilten Auskünfte - weiß, dass das Urteil des Provinzgerichts durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs rechtskräftig geworden ist. Acht Monate nach der Löschung der Eintragung in das Register durch die Tourismusbehörde und fast ein halbes Jahr nach der Unterrichtung des Rathauses wird das «besetzte» und «illegale» Hotel weiterhin normal betrieben. Die Eigentümer zahlen weiterhin rund 100.000 Euro pro Jahr an Steuern für das Hotel an das Rathaus, während sie immer noch darauf warten, dass die Stadtverwaltung die Schließung durchsetzt.