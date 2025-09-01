Sexueller Missbrauch an seinen Schülern: Spanischer Karateverband entlässt Karatetrainer aus Torremolinos

SUR/Irene Quirante Torremolinos Montag, 1. September 2025 Teilen

Der spanische Karateverband hat in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung mitgeteilt, dass er den Karatetrainer aus Torremolinos, der in der vergangenen Woche wegen sexuellen Missbrauchs an midestenes vier seiner Schüler festgenommen wurde und der Trainer der Kadetten-, Junioren- und U21-Nationalmannschaften war, mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern entbunden hat.

Der Verband versicherte, dass er aus den Medien von den gegen den Trainer erhobenen Vorwürfen Kenntnis erlangt habe. Angesichts der Schwere der Vorwürfe „hat der Verband unverzüglich alle seine Funktionen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Nationalmannschaft entzogen. Der Verband verurteilte außerdem „auf das Schärfste» jegliches Verhalten von Belästigung oder Missbrauch, das mit den Werten dieses Sports absolut unvereinbar sei. „Ebenso bekunden wir unsere uneingeschränkte Unterstützung für die betroffenen Sportler, stehen ihnen zur Verfügung, um ihnen die erforderliche Hilfe zu leisten, und bekräftigen unsere uneingeschränkte Zusammenarbeit mit den Polizei- und Justizbehörden, um die Tatsachen vollständig aufzuklären», heißt es in der Erklärung.

Der Verband bietet den Polizei- und Justizbehörden seine Zusammenarbeit bei der Untersuchung der angezeigten Vorfälle an und hat den Beratungsausschuss für die Prävention und Bekämpfung sexueller Belästigung über diese Informationen informiert, damit die entsprechenden Maßnahmen gemäß diesem Protokoll eingeleitet werden können.

Neue Informationen zum Fall bekannt

Mittlerweile sind auch mehr Informationen zu dem Fall bekannt. So hatte eine Mutter eines der Opfer schon vor Jahren die Missbrauchsfälle anzeigen wollen, wurde jedoch von dem Karatetrainer unter Druck gesetzt, so dass sie von dem Plan abließ. Als ihr bekannt wurde, dass es noch weitere Opfer gab, wandte sich diese Mutter vor etwa drei Wochen an die Asociación Redime de Málag , die sich auf die Betreuung von Personen spezialisiert hat, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, und bat um Hilfe, da die vier jungen Männer, die heute zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, Anzeige erstatten wollten. Daraufhin wandte sich die Anwältin der Organisation, María del Carmen Heredia, an die Nationalpolizei.

Die Angelegenheit wurde von Mitgliedern der Gruppe für Minderjährige (Grume) der Nationalpolizei aufgegriffen. Den Aussagen der Opfer zufolge wurden sie seit ihrem siebten Lebensjahr sexuell missbraucht, was bis zum Alter von 15 oder 16 Jahren andauerte. Die Ereignisse könnten bis ins Jahr 2010 zurückreichen, obwohl die Ermittler nicht ausschließen, dass nach der Veröffentlichung des Falles neue Opfer auftauchen könnten.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Karatetrainer eine Vorliebe für Kinder, die sich schon früh im Sport hervortaten, und er soll seine Stellung als Ausbilder dazu genutzt haben, sie zu missbrauchen. So soll er die Trainingslager für die einzelnen Wettkämpfe genutzt haben, um mit seinen «Lieblingsschülern» ein Hotelzimmer zu teilen, wo er sie missbraucht haben soll.

Auch in den Trainingsräumen soll es zu solchen Übergriffen gekommen sein, insbesondere wenn sich die Kinder nach dem Sport geduscht haben. Die Nationalpolizei vermutet, dass der Ausbilder versucht hat, die Opfer für sich zu gewinnen, indem er sie mit Geschenken und Aufmerksamkeiten überhäuft hat und sie gegenüber anderen Schülern bevorzugt behandelt hat, um zu verhindern, dass sie ihn bloßstellen.

Im Anschluss an die Ermittlungen verhaftete die Nationalpolizei in der vergangenen Woche den Trainer, der seit Donnerstag in Alhaurín de la Torre im Gefängnis sitzt, nachdem die Justizbehörde seine Untersuchungshaft angeordnet hatte, da er vier fortgesetzte Straftaten mit sexuellem Hintergrund gegen Minderjährige unter 16 Jahren begangen haben soll.

Der Festgenommene blickt auf eine lange Karatekarriere in der Provinz zurück, wo er 1979 mit dem Unterrichten begann und als Ausbilder Dutzende von Sportlern auf ihrem Weg zum Wettkampf begleitet hat. Er war in der Tat eine der renommiertesten Persönlichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene in der Lehre dieser Sportart, weshalb der Trainer an der Spitze eines Vereins in Torremolinos im Jahr 2014 zum Nationaltrainer ernannt wurde.