SIX feiert 20 Jahre gleichgeschlechtliche Ehe und ein Jahrzehnt Pride in Torremolinos

Teilnehmer an der Präsentation der siebten Ausgabe von SIX zusammen mit dem Team der Zeitschrift und Vertretern verschiedener Behörden.

Víctor Rojas Torremolinos Freitag, 30. Mai 2025 Compartir

Neue Ausgabe, neuer Inhalt und mehr Publikum als je zuvor. SIX, das von SUR herausgegebene LGTBI-Magazin, präsentierte seine siebte Ausgabe vor fast 300 Gästen. Im Hotel Meliá Costa del Sol, das diese Veranstaltung jedes Jahr ausrichtet, fand sich eine Rekordteilnehmerzahl zusammen, was auch das Engagement des Kollektivs für diese Publikation und umgekehrt zeigt. Zum ersten Mal nahm die Ministerin für Gleichstellung, Ana Redondo, an dem Treffen teil, bei dem der 20. Jahrestag der Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Mittelpunkt stand. Das Thema ist auch Gegenstand mehrerer Artikel in der neu erschienenen Ausgabe. «Es ist ein Gesetz, das es uns ermöglicht hat, frei zu sein», betonte Redondo, die hervorhob, dass Spanien das erste Land war, das die Ehe «vollständig» geregelt habe, denn das Recht auf eine gleichgeschlechtliche Ehe gehe mit dem Recht auf Adoption für Homosexuelle einher.

Mit der Ministerin gab es auch das erste Interview des Nachmittags, geführt von dem Moderator der Veranstaltung, Iván Gelibter, Chefredakteur von SIX. Redondo erinnerte an die «intensive Debatte» innerhalb der PSOE über die Homo-Ehe. «Es gab eine alte Garde, die das nicht verstanden hat. Sie sagten ja zur Gleichstellung, aber nein zur Ehe», sagte sie. Die Sozialistin erinnerte sich an ein Gespräch, das sie mit dem damaligen Präsidenten, José Luis Rodríguez Zapatero, führte. «Er sagte, wenn es nicht völlig egalitär ist, dann ist es nutzlos«, so Redondo.

In ihrer Rede erinnerte sie weiterhin daran, dass der 50. Jahrestag des Endes der Diktatur auch der Jahrestag «eines freien Spaniens» ist. «Im Jahr 1971 erlitten wir die große Razzia und heute feiern wir hier die Freiheit an demselben Ort», sagte sie und bezog sich dabei auf Torremolinos und die Massenverhaftungen in der Pasaje Begoña, die sie als «weltweites Symbol der Freiheit» bezeichnete.

Vergrößern Die Ministerin für Gleichstellung, Ana Redondo, mit der Bürgermeisterin von Torremolinos, Margarita del Cid. Ñito Salas

Redondo verurteilte Hassverbrechen und forderte mehr «spezifische Schulungen» für Richter, die sich mit solchen Fällen befassen. Sie räumte jedoch ein, dass Spanien eine «weltweite Referenz in Sachen Gleichberechtigung» sei, ein Land, das bei diesem Thema von anderen Ländern um Hilfe gebeten werde. Wie schon bei der Bewerbung von Torremolinos für die Europride 2027 versicherte die Ministerin, die Regierung werde ein mögliches gemeinsames Projekt dieser Gemeinde mit Melilla zur Ausrichtung dieser europäischen LGTBI-Veranstaltung unterstützen.

Vater-Vater-Sohn auf der Titelseite

Das Titelbild der siebten Ausgabe von SIX zeigt David Marquez und Jon Switters zusammen mit ihrem Sohn Adam. Zwei Männer, die dank des Gesetzes für gleichgeschlechtliche Ehen heiraten und ihren Sohn adoptieren konnten. Der gebürtige Brite Switters erinnerte sich daran, dass seine Familie und Freunde ihre Hochzeit für eine «Heuchlerei» hielten. Das Paar heiratete im Jahr 2012. Im Vereinigten Königreich durften Homosexuelle bis 2013 nicht heiraten. «Ich habe zwei lesbische Schwestern, die nicht heiraten konnten», sagte Switters.

Das Paar versicherte, dass sie als gleichgeschlechtliches Paar bis auf «kleine Nuancen» nicht diskriminiert worden seien. Márquez und Switters wiesen aber auch darauf hin, dass ein Adoptionsverfahren «langsam» sei, wenngleich es in Andalusien keine Diskriminierung gebe, wenn es zwei Väter gebe. «Wir kennen Leute, die in Madrid und Valencia darunter gelitten haben», sagten sie, und: «Diese Titelseite ist nicht immer die Realität.»

Der Stolz von Torremolinos

Das andere Hauptthema des neuen Magazins ist der zehnte Jahrestag der Pride in Torremolinos. «Es war etwas Historisches. Wir wussten, dass wir einen Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde markierten», sagte Blanes, die PSOE-Stadträtin, die die Pride ins Leben rief, über die erste Ausgabe.

Die Veranstaltung endete mit den Worten von Torremolinos Bürgermeisterin, Margarita Del Cid, über Torremolinos Pride. «Es sind zehn Jahre Anstrengung, viele Menschen, die zum Wohle der Gemeinschaft, der Stadt, des Kollektivs gearbeitet haben... Es ist eine Feier, die wir mit Stolz begehen müssen, so wie wir es immer tun».