Torremolinos rüstet sich für seine Feria de San Miguel

Mit dem angenehmen Kater von der Wallfahrt am Sonntag denkt Torremolinos bereits an die Feria de San Miguel. Die Feria bietet vom 25. bis 29. September ein intensives Programm, das mit der Eröffnungsrede der bekannten Geschwister Díaz beginnt: Juan Antonio, Miguel, Santiago, José, Antonio, Jesús und Maika. Sobald diese Familie aus dem Stadtteil El Calvario ihren Beitrag beendet hat, werden die Show 'Aire Flamenco del Calvario' und die Projektion des Eröffnungsvideos sowie die Einschaltung der künstlerischen Beleuchtung stattfinden. Es werden mehr als 550.000 LED-Punkte sein, die die Stadt Torremolinos während der Feierlichkeiten in ein prächtiges Licht tauchen werden.

Zu den Neuheiten dieser Ausgabe gehört ein integrativer und alternativer Bereich mit einem anderen Rhythmus für die Tagesmesse auf der Plaza Andalucía am Samstag und Sonntag. Ein Bereich, der speziell für Menschen mit Lärmempfindlichkeit, Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit Autismus ist. Von 15 bis 18 Uhr wird dort keine Musik aufgelegt.

Die Feria findet tagsüber im Zentrum von Torremolinos statt. Von Freitag bis Montag wird es auf der Plaza San Miguel ab Mittag Live-Musik und eine Theke mit Speisen und Getränken geben, die von der Osterbruderschaft Hermandad del Rocío zur Verfügung gestellt werden. Auf der Plaza de la Unión Europea werden ebenfalls Speisen und Getränke angeboten und Auftritte von Musikgruppen stattfinden.

Auf der Plaza Costa del Sol werden auch tagsüber Aktivitäten stattfinden. Am Freitag ab 14 Uhr treten dort die Gruppen Money Makers und Mister Propper auf. Am Samstag zur gleichen Zeit werden die Gruppen Money Makers und Pop FM und am Sonntag Money Makers und Mister Propper auftreten

Am Donnerstag treten auf dem Feriagelände im Auditorium Príncipe Municipal Fernando Soto und Esperanza Soria mit einer Hommage an María Jiménez und Bambino auf, gefolgt von Ginés González. Am Freitag ist die Gruppe Ptazeta an der Reihe, mit Antonio García als Vorgruppe. Am Samstag eröffnen Los Secretos mit Descalzos. Und am Sonntag steht der Abend im Zeichen der Tanzgruppen Lucía Barroso The Royal Family, Esperanza Márquez und der Flamenco-Gruppe Manuel Roldán.

Am Sonntag findet die Prozession für San Miguel statt. Sie beginnt um 18 Uhr an der Plaza Pablo Ruiz Picasso und führt über die Calle Madre del Buen Consejo, die Plaza Costa del Sol und die Calle San Miguel bis zur Kirche.

Am Montag, 29. Mai, dem Tag des Schutzpatrons San Miguel, finden religiöse Aktivitäten statt, die um 9.30 Uhr mit einer vom San-Miguel-Chor gesungenen Messe auf dem Platz, der seinen Namen trägt, beginnen. Die Prozession verlässt den Platz um 10.45 Uhr und führt über die Straßen Santos Arcángeles, Danza Invisible, Joan Miró, Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, Rafael Quintana Rosado, Europa, Isabel Manoja, Río Arba, Madre del Buen Consejo, Avenida de los Manantiales, Costa del Sol, San Miguel und zurück zur Kirche. Sie wird vom IV Tercio der Legion von Ronda begleitet.

Am selben Montag findet ab 19 Uhr der Kindertag statt, an dem es Attraktionen zu ermäßigten Preisen gibt.

Das vollständige Programm gibt es unter diesem Link.