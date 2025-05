Torremolinos will die Polizeipräsenz in Ausgehvierteln von Homosexuellen verstärken

José Rodríguez Cámara Torremolinos Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Ein neuer Schritt gegen intolerantes Verhalten in Torremolinos: Nach den jüngsten homophoben Aggressionen am 1. Mai und den Ankündigungen zu Jahresbeginn, dass eine Feier veranstaltet werden sollte, die ausdrücklich den Eintritt von «Schwuchteln» verbietet, hat die Stadtverwaltung die Gründung eines parteiübergreifenden Rundes Tisches gegen Hassverbrechen angekündigt.

Ziel dieses Forums ist es, die Vielfalt der Stadt, eines ihrer wichtigsten Identitätsmerkmale, im kulturellen, sexuellen und religiösen Bereich zu verteidigen und zu schützen. Dies ist eine weitere Maßnahme, die sich zu derjenigen gesellt, die während der Kundgebung am 8. Mai vor dem Rathaus zugunsten von Respekt, Gleichheit und Koexistenz angekündigt wurde, bei der die Stadtverwaltung ankündigte, dass es in Abstimmung mit der Ortspolizei eine verstärkte Polizeipräsenz in den Ausgehzonen dieses Kollektives geben wird, wie beispielsweise auf der Plaza de La Nogalera.

Diese Maßnahme, die darauf abzielt, «einen Schritt vorwärts in der Verteidigung der Werte zu machen», ist das Ergebnis eines Treffens, das die Bürgermeisterin Margarita del Cid, die unter anderem von den Stadträten für Gleichstellung, Francisco García, und für öffentliche Sicherheit, Cristóbal Molina, begleitet wurde, mit Vertretern der LGTBIQ+-Gemeinschaft in Torremolinos abgehalten hatte.

Die Teilnahme an dem künftigen Forum steht Bildungszentren, Juristen, Institutionen sowie den staatlichen Sicherheitskräften offen. Die Funktionsweise dieses Gremiums wird ähnlich sein wie die des Runden Tisches gegen geschlechtsspezifische Gewalt, der alle sechs Monate einberufen wird und an dem Fachleute teilnehmen.

Del Cid erinnerte daran, dass die Stadt Torremolinos, die seit mehr als sieben Jahrzehnten mit dem Tourismus verbunden ist, «immer von einer kosmopolitischen Atmosphäre geprägt war und dass sie eine Stadt ist, die für jeden Glauben und jede Strömung offen ist, immer mit Respekt für die Vielfalt».