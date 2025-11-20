Untersuchungshaft: Mann soll Frau in Benalmádena unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben

Juan Cano Benalmádena Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Ein Mann wurde ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen, weil er eine Frau in ihrer Wohnung sexuell belästigt hat. Das Gericht prüft, ob er ein Beruhigungsmittel verabreicht hat, um sein Ziel zu erreichen.

Die Vorfälle ereigneten sich letzte Woche in Benalmádena. Der Verdächtige, ein spanischer Staatsangehöriger mittleren Alters, hatte die Frau gerade kennengelernt und beschlossen, sie zum Mittagessen zu sich nach Hause einzuladen.

Das Opfer bemerkte, dass in dem Haus eine Liege stand, und fragte den Mann, wozu er sie benutzte. Er antwortete, dass sie für Massagen gedacht sei, und bot ihr an, ihr eine zu geben. Sie akzeptierte.

Die Frau legte sich nach dem Mittagessen auf die Massageliege und schlief schnell ein. Als sie aufwachte, bemarkte sie, dass sie sexuell missbraucht worden war.

Das Opfer ging zur Polizeiwache von Torremolinos-Benalmádena, um den Vorfall zu melden, und teilte den Beamten mit, dass sie den Verdacht habe, dass sie unter Drogen gesetzt worden sei, um ihren Willen außer Kraft zu setzen, da sie nichts mitbekommen habe.

Beamte der Abteilung für Familien- und Frauenfürsorge (UFAM) nahmen den Verdächtigen fest, während Spezialisten der Spurensicherung das Haus auf der Suche nach Beweisen unter die Lupe nahmen.

Nach Anhörung der Frau und des Mannes stimmte das Gericht für Gewalt gegen Frauen Nr. 2 zu, die Verdächtige ohne Kaution in Untersuchungshaft zu nehmen.

Der Oberste Gerichtshof von Andalusien bestätigte, dass gegen ihn wegen Vergewaltigung ermittelt wird und dass auch die Möglichkeit geprüft wird, dass er ihr während des Mittagessens ein Beruhigungsmittel verabreicht hat. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.