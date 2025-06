Von der Pergola bis zum Sonnensegel: Die Strandpromenade von Benalmádena erhält ein neues Gesicht

Lorena Cádiz Benalmádena Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Es war Ende 2018, als ein Bericht von Technikern auf den schlechten Zustand der Pergolen an der Strandpromenade von Benalmádena hinwies. Die Witterung und die Exposition gegenüber dem Meer hatten dazu geführt, dass sich die vorgefertigten Balken, die diesen Pergolen ihre Form gaben, teilweise gelöst hatten. Diese Pergolen waren Teil der traditionellen Landschaft der Strandpromenade und viele Menschen saßen unter ihnen und betrachteten die Landschaft, geschützt durch ihren Schatten.

Damals wurde der Notstand für den Abriss ausgerufen, der ohne weitere Verzögerung durchgeführt wurde. Die schattigen Bereiche an der Promenade verschwanden damals, und so bleibt es, wenn auch nur für kurze Zeit.

Ein neues Projekt soll diese Situation ändern und auch das Bild der Promenade in gewisser Weise verändern. Das Rathaus von Benalmádena hat soeben einen Auftrag ausgeschrieben, um die Strandpromenade mit neuen überdachten Flächen in Form von Segeln auszustatten, die sich an denselben Stellen befinden werden, an denen sich die Pergolen befanden, d. h. vom Strand Santa Ana bis zum Ende der Promenade in Malapesquera.

Die Segel werden auf fünf größere Flächen (ca. 80 Quadratmeter) mit drei unterschiedlich großen Strukturen und zwei kleinere Flächen (ca. 60 Quadratmeter) mit zwei Strukturen verteilt.

Vergrößern Visuelle Montage der zukünftigen Segel an der Strandpromenade von Benalmádena. SUR

Die Strukturen werden aus weiß lackiertem Stahl gefertigt und tragen in unterschiedlichen Höhen (zwischen drei und viereinhalb Metern) vierspitzige Segel, die aus atmungsaktivem, mikroperforiertem Material gewebt sind und sich gegenseitig überlappen, um unbeschattete Flächen zu vermeiden. Außerdem werden sie mit LED-Streifen ausgestattet, die per Fernbedienung in verschiedene Farben geschaltet werden können.

Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 894.505 Euro, und die Ausführungsdauer wird nach Beginn der Arbeiten etwa fünf Monate betragen. Die Arbeiten sollen beginnen, sobald der Sommer und die Hochsaison in diesem Gebiet vorbei sind, und das Projekt soll zu Beginn der Hochsaison im nächsten Jahr abgeschlossen sein.