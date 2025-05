Wachturm in Torremuelle wird zur Touristenattraktion

LORENA CÁDIZ BENALMÁDENA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Im Gemeindegebiet von Benalmádena gibt es drei Wachtürme: Torre Bermeja, Torrequebrada und Torremuelle. Der erste befindet sich an der Einfahrt zum heutigen Yachthafen und die beiden anderen geben zwei der großen Siedlungen an der Küste ihren Namen. Alle wurden zum Schutz des Küstenstreifens vor möglichen Invasionen errichtet und alle wurden zu Stätten von kulturellem Interesse (BIC) erklärt, aber keine von ihnen gehört zu den meistbesuchten, bekanntesten oder wertvollsten Denkmälern der Stadt.

Der Grund dafür ist, dass sie lange Zeit in Vergessenheit geraten waren, im Hintergrund standen und kaum gepflegt wurden. Mit einem neuen Projekt soll dieser Dynamik ein Ende gesetzt werden, indem ihre Schönheit wiederhergestellt und ihr Wert gesteigert wird.

Für den Hafenturm wurden archäologische Untersuchungen durchgeführt und ein Projekt zu seiner Wiederherstellung ausgearbeitet, da er sich in einigen Bereichen in einem sehr schlechten Zustand befindet. In Torremuelle beschwerten sich die Anwohner schon seit langem, weil der Turm nicht einmal beleuchtet war.

Diese Situation hat sich vor kurzem nach einem Eingriff am Denkmal geändert, das nun beleuchtet ist, und nun hat die Stadtverwaltung beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und den gesamten Bereich um das Denkmal herum zu sanieren. Insbesondere wird der Hang, auf dem der Turm steht und der den Zugang zum Strand und zur Promenade ermöglicht, gesäubert und, sobald er sauber ist, mit einer Begrünung verschönert. All dies geschieht unter Einhaltung der von der Kulturbehörde festgelegten Auflagen, da der Turm unter Denkmalschutz steht.

«Wir befinden uns in einer geschützten Umgebung, und die Arbeiten wurden stets unter Einhaltung der andalusischen Gesetzgebung zum Kulturerbe durchgeführt, so dass eine archäologische Kontrolle der Reinigungsarbeiten stattfand», erklärte Bürgermeister Juan Antonio Lara, der betonte, dass die Arbeiten von einer Spezialfirma durchgeführt wurden, die sich auf die Beseitigung von Schutt, Müll und Gestrüpp spezialisiert hat. «Es handelt sich um einen Abhang, der seit vielen Jahren nicht ordnungsgemäß instand gehalten wird, was zu einer gesundheitsgefährdenden Situation an einem der wichtigsten Strände unserer Gemeinde führt», so Lara.

Torremuelle ist ein christlicher Bau aus dem 16. Jahrhundert. Seine Funktion war die Unterstützung des Küstenschutzes. Auf einer Anhöhe über dem Strand gelegen, beherrschte der Turm zwei kleine Buchten.