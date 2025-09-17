Hoteliers und Geschäftsleute in der Provinz Málaga lehnen ein Rauchverbot auf Terrassen entschieden ab

Juan Soto Málaga Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, und es ist auch nicht sicher, ob es den Kongress passieren wird, aber bereits jetzt hat es eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst und stößt bei den Gewerbetreibenden in der Provinz auf große Ablehnung. Das künftige Anti-Tabak-Gesetz, das unter anderem ein Rauchverbot auf den Terrassen von Bars und Restaurants vorsieht, hat Hoteliers, Gastronomen, speziell auch Chiringuito-Besitzer und Unternehmer generell in Málaga in ihrer Botschaft geeint: «Wir appellieren an die unternehmerische Freiheit», sagen sie unisono und signalisieren strikte Ablehnung.

Der vom Gesundheitsministerium ausgearbeitete Gesetzentwurf, der dieser Tage im Ministerrat gebilligt wurde und noch von der Mehrheit der Abgeordnetenkammer abgesegnet werden muss, sieht unter anderem eine Ausweitung des Rauchverbots in Außenbereichen und die Gleichstellung von «Vapern» mit Zigaretten vor, so dass der Gebrauch auch dieser Geräte auf den Terrassen von Gaststätten verboten wird.

Ohne auf gesundheitliche Aspekte einzugehen oder den Nutzen einer solchen Maßnahme für die kollektive Gesundheit zu bewerten, haben sich die verschiedenen Sektoren kategorisch gegen diese Maßnahme ausgesprochen, da sie der Meinung sind, dass sie wirtschaftlichen und sozialen Schaden anrichten würde. Sie befürchten, dass nicht nur den Umsatz der Betriebe beeinträchtigen würde, sondern auch die Kellner in eine komplizierte Situation geraten würde, da sie als Kontrolleure fungieren müssten. Zudem würden Raucher wohl auf andere öffentliche Räume ausweichen und sie verschmutzen.

Die ersten, die ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht haben, waren die Hoteliers. Diese Woche haben sie eine Mitteilung herausgegeben, in der sie daran erinnern, dass die Maßnahme noch nicht in Kraft ist und dass nach ihrer Genehmigung Übergangsfristen von mindestens einem Jahr bis zu ihrem endgültigen Inkrafttreten vorgesehen sind. «Kurz gesagt: Es gibt noch keine anwendbaren regulatorischen Änderungen», sagen sie.

Die Unternehmer sind der Meinung, dass die Kunden zum Rauchen auf die Straße gehen, was zu Abfall führt und sogar den Durchgangsverkehr behindert.

Javier Frutos, Präsident des Hotelerie-Unternehmerverbandes von Andalusien und des Hotelierverbandes von Málaga (Mahos), hält die Maßnahme für «unverhältnismäßig» und ist der Ansicht, dass sie den Konsum nicht einschränken, sondern ihn in andere Bereiche verlagern wird. «Die Kunden werden zum Rauchen auf die Straße gehen, was zu Unordnung auf öffentlichen Straßen führt und sogar die Passanten stört», argumentiert er. Auch der Durchgangsverkehr werde so gestört.

Frutos ist der Ansicht, Spanien habe bereits restriktive Vorschriften und die Terrassen seien ein Raum, «in dem die Koexistenz zwischen Rauchern und Nichtrauchern demonstriert wird». Seiner Meinung nach würde die Einführung noch stärkerer Maßnahmen die Touristen verwirren und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Reisezielen wie Portugal, Italien, Frankreich oder Griechenland beeinträchtigen, in denen es keine solchen Maßnahmen gibt. «Es handelt sich nicht um ein Thema, das die Öffentlichkeit interessiert», schlussfolgert er.

Auch der Präsident des Unternehmerverbandes der Costa del Sol, Manuel Villafaina, vertritt eine ähnliche Meinung und weist darauf hin, dass das derzeitige Gesetz bereits sehr restriktiv und jede Änderung nicht nur für die Unternehmen nachteilig sei. «Das Rauchverbot auf Terrassen wird die Gäste dazu veranlassen, einen Meter weiter zu gehen und die Promenade oder den Strand mit Zigarettenkippen zu übersäen», meint er. Villafaina ist der Meinung, die Terrassen seien bereits so angelegt, dass Raucher und Nichtraucher nebeneinander existieren könnten, und fügt hinzu: «Wenn die Terrassen offen und im Freien sind, ist es normal, dass geraucht werden kann».

Der Verband der Hoteliers der Costa del Sol (Aehcos) verficht die Freiheit eines jeden Unternehmers, selbst zu entscheiden, was das Beste für sein Unternehmen ist. Vizepräsident Javier Hernández ist der Ansicht, dass jedes Verbot sogar unerwünschte Probleme verursachen würde. «Die Angestellten müssten sich wie Polizisten verhalten, da die Bußgelder an den Gastwirt und nicht an den Raucher gehen würden, und das könnte zu Konfrontationen zwischen Personal und Gästen führen.«

Eine «schädliche» Maßnahme

Der Einzelhändlerverband der Provinz Málaga ist ebenfalls sehr kritisch. Seine Vorsitzende, Susana Torres, ist der Ansicht, dass das künftige Gesetz «sowohl für das Gastgewerbe als auch für die Tabakbranche äußerst schädlich ist». «Es beschneidet die Freiheit der Menschen, denn praktisch auf der Straße nicht mehr rauchen zu können, ist ein Unding», fügt sie hinzu. In ihrer Branche fühle man sich stets vom Gesundheitsministerium verfolgt. «Wenn sie Rauchen verbieten wollen, sollten sie es von Grund auf tun, aber das wird nicht geschehen, weil der Staat viel Geld durch Steuern einnimmt. Was soll also die ganze Aufregung?«, schimpft sie. Ihrer Meinung nach ist die Lösung so einfach wie der Appell an den Bürgersinn eines jeden. »Man muss ein Mindestmaß an Ethik haben, und man könnte auf den Terrassen den Raucher- vom Nichtraucherbereich trennen, aber auf keinen Fall verbieten«.

Der Präsident des Unternehmerverbands von Málaga, Javier González de Lara, sieht ebenfalls Lücken in der künftigen Maßnahme. «Wir teilen das Ziel, und natürlich wird daran gearbeitet, die Gesundheit der Menschen zu erhalten, aber wir glauben, dass der Ansatz unverhältnismäßig ist», sagt er. Er ist der Meinung, dass er die Unternehmen in den Mittelpunkt stelle und dem Hotel- und Gaststättengewerbe eine Verantwortung für die Überwachung des Tabakkonsums aufbürde, die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich falle. González de Lara fordert, dass dieses Thema »im Rahmen eines Dialogs und eines Konsenses und unter Anhörung der wirtschaftlichen und sozialen Akteure angegangen werden sollte, und nicht auf steuerliche Weise«.