Repsol-Gastroführer vergibt als Gütesiegel 'Sommersonnen' an sieben Restaurants der Provinz Málaga Spanienweit wurden die Solete-Sonnengütesiegel an über 260 Chiringuitos und Terrassenlokale vergeben

Marina Martínez Málaga Sonntag, 29. Juni 2025 Compartir

Pünktlich zum Sommerbeginn hat der Gastroführer Guía Repsol eine neue Reihe von Soletes de Verano (Sommersonnen) vergeben. Während die Soles Repsol für Restaurants mit gehobener Küche stehen, haben die Gastro-Experten bei den Soletes de Verano vor allem Lokale im Blick, die den Sommer noch schöner machen. Auch Málaga ist wieder vertreten. Bei dieser Gelegenheit hat das Expertenteam eine Auswahl einiger der beliebtesten Strandbars, aber auch weniger bekannte, schattige Terrassen oder versteckte Ecken für heiße Tage getroffen.

Spanienweit wurden die Solete-Sonnengütesiegel an über 260 Chiringuitos und Terrassenlokale vergeben, sieben davon in Málaga: In der Provinzhauptstadt dürfen sich Antonio Moreno und Las Palmeras mit einer Solete schmücken, zwei Strandrestaurants, die von vielen Einheimischen besucht werden. In Benalmádena Costa wurde Yucas ausgewählt, das sich nicht nur wegen seiner Speisekarte, sondern auch wegen seines privilegierten Blicks auf das Meer hervorhebt. Las Piedras, ein familiengeführter Chiringuito in Nerja, konnte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und seiner idyllischen Lage direkt am Cañuelo-Strand punkten. Der Chiringuito La Inopia besticht in Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria) durch seine abwechslungsreiche Speisekarte und sein gutes Ambiente. Und schließlich sind da in Benaoján noch El Gato Verde, wo man inmitten der Natur bei Live-Musik Tapas genießen kann, und das Ankanita mit Hausmannskost.

Vergrößern Terrasse des Restaurants Yucas in Benalmádena.

Laut dem Repsol-Führer vereint die neue Auswahl «Schätze für den Sommer» in «sehr unterschiedlichen Enklaven». Geboten würden «Blick auf das Meer, Cocktails in grünen Gärten oder Frühstücken an einem schattigen, ruhigen Plätzchen». Und das nicht nur an der Küste, sondern auch in den Bergen und im Landesinneren.

Wie die Direktorin des Repsol-Führers, María Ritter, betonte, ist die Bekanntgabe der Sommersonnen «zu einem Höhepunkt des Sommers geworden, denn sie ersparen die Suche nach Lokalen und zeigen Orte, die man nicht auf dem Radar hatte». Das Ziel der Soletes sei «über das Offensichtliche hinauszugehen und kuriose Orte zu entdecken».

Unter den fast 5.000 Lokalen, die bereits die gelbe Solete-Sonne tragen, gibt es Angebote für alle Geschmäcker und Anlässe, wobei auch in dieser zwölften Ausgabe die Philosophie beibehalten wird, Betriebe auszuzeichnen, «die man einem Freund empfehlen würde, mit einem ansprechenden Angebot und einer angenehmen Atmosphäre».

Die neueste Auswahl, die am Donnerstag bekannt gegeben wurde, umfasst insgesamt 45 Lokale in Andalusien. Für alle, die einen Sommerurlaub in der Region planen oder das Glück haben, ständig hier zu leben, hier eine Übersicht der andalusischen Solete-Lokale.

DIE NEUEN SOMMER-SOLETES VON REPSOL IN ANDALUSIEN

Almería

Ático By Grupo Olivencia

La Azotea

Tasca (Nijar)

Las Fuentes (Bacares)

El Gallinero de Pedro (Nijar)

Cádiz

Aleph Cocktail Club

Beach Club Potito

La Breña (Barbate)

El Tropezón (Tarifa)

Bongo (Chiclana)

La Merina (Grazalema)

Vida Mía Montijo (Sanlúcar de Barrameda)

Cantina del Titi (San Fernando)

La Kalima (Barbate)

Córdoba

Marengo Brasserie

Indigo

El Barón

Granada

Peña La Platería

Casa Pasteles

Tetería El Bañuelo

Los Nogales (Churriana de la Vega)

Villa (Villa de Otura)

Jaén

El Pato Rojo

Casa Pepe

La Mesa Segureña (Segura de la Sierra)

Huelva

Monajuana

Mirador Don José (Cortegana)

La Casa El Palo (Cartaya)

Macha (Lepe)

Aires de Doñana (Almonte)

Málaga

Antonio Moreno

Las Palmeras

Ankanita (Benaoján)

El Gato Verde (Benaoján)

Yuccas (Benalmádena)

Inopia (Rincón de la Victoria)

Las Piedras (Nerja)

Sevilla

Indigo

Pepe Cruz

La Cacharrería

La Casa del Estanque

Casa Chico (Gerena)

Casa Alta (Tomares)

Sevruga (Coria del Río)

María Castaña (Écija)