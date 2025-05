Die Sanierung des Hauptwasserrohrs der Küste ist bereits geplant

Lorena Cádiz Benalmádena Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Der Auftrag für die Erneuerung der Hauptwasserleitung an der Costa del Sol ist bereits in Vorbereitung. Die öffentliche Ausschreibung des Projekts steht unmittelbar bevor. Das Projekt sieht den Austausch und die Renovierung von bis zu sechs Kilometern Rohrleitung in dem Abschnitt vor, der durch das Gebiet von Benalmádena verläuft, einer der ältesten, der sehr marode ist und in dem es in den letzten Monaten mindestens drei Rohrbrüche mit Explosionen gegeben hat.

»Wir hoffen, dass die Arbeiten zu Beginn des Schuljahres beginnen können, wir beantragen bereits Genehmigungen usw.; die Arbeiten werden schätzungsweise zehn Monate dauern«, sagte die Geschäftsführerin des öffentlichen Wasserversorgungsunternehmens des Kommunalverbands der Costa del Sol (Acosol), Matilde Mancha, und fügte hinzu: »Es handelt sich um eine äußerst wichtige Maßnahme auf einer Länge von etwa sechs Kilometern.«

«Wir werden eine Leitung haben, die garantiert Wasser bis nach Torremolinos transportieren kann, und das ist ein großer Schritt für die Wasserautobahn», sagte der Präsident des Kommunalverbands und von Acosol, Manuel Cardeña, der zusammen mit Mancha und dem Bürgermeister von Benalmádena, Juan Antonio Lara, am Mittwoch die Reparaturarbeiten an der Stelle besichtigte, an der die Leitung am vergangenen Montag explodiert war, was in der Gemeinde große Beunruhigung auslöste, da ein großer brauner Fleck im Meer zu sehen war.

«Dieser Vorfall ist ein weiterer Grund für das Projekt der Wasserautobahn, das die Junta de Andalucía ins Leben gerufen hat, um zu versuchen, die große Leitung, die die Costa del Sol durchquert, zu verbessern und so die Verbindung zwischen den Regionen auf effiziente Weise zu erreichen, sie zu modernisieren und auch ein Versorgungsnetz zu erneuern, das in einigen Abschnitten, wie hier in Benalmádena, so alt und marode ist», sagte Cardeña.

Reparaturarbeiten

Zur Behebung des Vorfalls vom Montag, der sich am Hotel Los Patos in Benalmádena Costa ereignete, erklärte der Leiter von Wasserversorger Acosol, der für die Leitung zuständig ist, dass die Störung selbst behoben wurde, so dass der nächste Schritt die Betonierung der Leitung ist, und sobald die entsprechenden Tests abgeschlossen sind, wird die Leitung wieder für die Versorgung der Gemeinde in Betrieb genommen. Dies wird am Donnerstag, dem 29. Mai, geschehen, sofern es keine Probleme gibt.

Bisher wurde die Versorgung der Einwohner nicht unterbrochen, da das Wasser von anderen Stellen in die vom Bruch dieser Leitung betroffenen Gebiete umgeleitet wurde, über die die Hälfte der Bevölkerung versorgt wird.

Der Bürgermeister von Benalmádena bedankte sich seinerseits «für die Schnelligkeit und die gute Arbeit» des Acosol-Teams «für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Durchführung dieser Reparatur in Rekordzeit». Er wies auch auf die Notwendigkeit hin, das Renovierungsprojekt für diesen Abschnitt durchzuführen, an dem das öffentliche Unternehmen bereits arbeitet. «Ich möchte Acosol und der Junta de Andalucía dafür danken, dass sie die Fristen so weit wie möglich verkürzt haben, damit die Arbeiten so schnell wie möglich durchgeführt werden können», sagte er.