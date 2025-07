Erstes deutschsprachiges Unternehmertreffen an der Costa del Sol unter neuer Leitung Helena Hutter hat am Donnerstag vor einer Woche die bisherige Leiterin der losen Unternehmervereinigung Sabine von Reth abgelöst

16 Selbstständige haben am Donnerstag an dem Unternehmertreffen in Fuengirola teilgenommen

NICOLAS HOCK FUENGIROLA. Donnerstag, 27. März 2025 Compartir

Helena Hutter hat am vergangenen Donnerstag in der Selbstverteidigungsakademie Wing Tsun in Fuengirola ihren Einstand als neue Leiterin der deutschsprachigen Unternehmertreffen an der Costa del Sol gegeben und damit die Nachfolge der bisherigen Veranstalterin der Treffen, Sabine von Reth, angetreten. 16 Personen waren der Einladung gefolgt und haben zusammen einen abwechslungsreichen Abend verbracht, bei dem es zwei Expertenvorträge von Frank Balke und Uwe Schmidt zum Thema 'Mentale Gesundheit durch Selbstbehauptung' und anschließend Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen gab, bevor die Gruppe das Treffen bei einem gemeinsamen Abendessen in einem benachbarten Restaurant ausklingen ließ, bei dem das Knüpfen von beruflichen Kontakten fortgesetzt wurde.

«Es war ein inspirierendes Treffen, für das ich auch ein sehr gutes Feedback erhalten habe», berichtet die aus Landau in der Pfalz stammende Versicherungsvertreterin, die seit vielen Jahren in Benalmádena lebt. Helena Hutter hatte vorher schon mehrere der von Sabine von Reth geleiteten Treffen besucht, und als sie dann erfuhr, dass die Position frei wurde, hat sie sich sofort dazu bereit erklärt, den Posten zu übernehmen.

«Ich fand die Gruppe sehr gut, denn Networking ist wichtig, wenn man als Deutschsprachiger als Unternehmer oder Selbstständiger im Ausland tätig ist», meint sie. «Denn jeder hat ja einen eigenen Kundenstamm, und diese Kunden können potentielle Kunden für einen anderen sein, wenn aufgrund unserer Treffen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist. Deshalb möchte ich auch, dass so viele Branchen und Nationalitäten wie möglich bei uns dabei sind, wobei die Voraussetzung ist, dass die Leute Deutsch sprechen, denn jeder Deutschsprachige wird sich wohler fühlen, wenn er bei einem Problem in seiner Muttersprache beraten wird.»

Vergrößern Helene Hutter ist die neue Leiterin der deutschspracigen Unternehmertreffen. SUR

Die künftigen Unternehmertreffen sollen ähnlich aufgebaut sein wie unter ihrer Vorgängerin: Am Anfang sollen alle Teilnehmer sich und ihre Dienstleistungen vorstellen können, danach soll es einen Vortrag einer qualifizierten Person zu einem alle in Spanien lebenden deutschsprachigen Unternehmer und Selbstständige betreffenden Thema geben und anschließend soll den Teilnehmern ausreichend Zeit zum Networking gelassen werden, was auch wie zuvor der eigentliche Schwerpunkt der Treffen sein wird.

Fester Standort geplant

Neu bei den Unternehmertreffen unter Helena Hutter wird sein, dass diese nicht wie bisher an wechselnden, sondern immer am selben Standort veranstaltet werden sollen. «Die Treffen sollen einmal im Monat an einem zentral zwischen der östlichen und westlichen Costa del Sol gelegenen Ort stattfinden, der bequem von der Schnellstraße aus zu erreichen ist, und wo es auch ausreichend Parkplätze gibt», erklärt die neue Leiterin der Unternehmertreffen. «Denn dies ist effizienter, als wenn sich die Teilnehmer jedes Mal neu über den Anfahrtsweg informieren müssen und danach noch Probleme mit der Parkplatzsuche haben.» Zur Auswahl stehen derzeit drei mögliche Standorte, die Entscheidung will Helena Hutter in den kommenden Wochen treffen.

Neu wird ferner sein, dass es jedes Jahr eine Sommer- und eine Wintergala geben soll, bei denen keine festen Programmpunkte geplant sind, da diese in erster Linie zur Vertiefung der auf den monatlichen Treffen entstandenen Kontakte und Freundschaften dienen sollen. Eine weitere Änderung betrifft den Namen: Die lose Vereinigung von deutschsprachigen Unternehmern und Selbstständigen nennt sich nicht mehr 'Unternehmertreffen Andalusien' wie unter Sabine von Reth, sondern 'Unternehmertreffen Nordwest' mit dem Zusatz 'Costa del Sol', da bei ihrer Gründung durch Jürgen Brünna im Januar 2023 dieser eine Zweigstelle des in Norddeutschland ansässigen Unternehmertreffens geschaffen hatte.

Treffen am 30. April

Das nächste Unternehmertreffen soll am 30. April stattfinden, Ort und Zeit sollen im Laufe der kommenden Wochen in der Facebook-Gruppe 'Selbstständig an der Costa del Sol' bekannt gegeben werden. Wer zuvor schon Kontakt zu Helena Hutter aufnehmen möchte, kann dies über die Email-Adresse malaga@unternehmertreffen-nordwest.de tun.