Alkohol am Steuer: Fahrer der bei einem Unfall in Estepona gestobenen Frau verhaftet

María José Díaz Alcalá Estepona Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat den Fahrer des Wagens festgenommen, in dem die 26-jährige Frau mit Vornamen Silvia gessesen hatte, die am vergangenen Sonntag bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Gemeindegebiet von Estepona gestorben war. Quellen der Guardia Civil haben dem SUR mitgeteilt, dass der Verhaftete, der auch verletzt wurde, über der zulässigen Alkoholgrenze lag.

Es war Sonntag, der 14. September, und Silvia war mit ihrem Freund Jorge zur Hochzeit ihrer Schwägerin gefahren. Bevor der Tag zu Ende ging, waren sie bereits auf dem Heimweg nach San Pedro Alcántara. Das Auto wurde von einem Neffen ihres Partners gefahren, während er und die junge Frau auf dem Rücksitz saßen.

Jorge, der Freund der Toten, berichtete kurz nachdem er das Krankenhaus der Costa del Sol verlassen hatte, in das er wegen seiner Verletzungen eingeliefert wurde, dass das Auto, in dem er mit Silvia unterwegs war, auf der A-7175 fuhr, als es plötzlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeut zusammenstieß, in dem kurioserweise Angehörige des Opfers saßen, die umgekehrt waren.

Beim Aufprall wurde der Fahrer aus dem Wagen herausgeschleudert, Jorge und Silvia wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Jorge konnte von den Insassen des anderen Fahrzeugs herausgezogen werden. Silvia musste von der Feuerwehr gerettet werden, aber es gab nichts, was sie tun konnten, um ihr Leben zu retten.

Es war 23.47 Uhr, als die Polizei und der Rettungsdienst am Unfallort eintrafen. Nachdem der Fahrer des Wagens, in dem die junge Frau starb, einem Alkoholtest unterzogen worden war und festgestellt hatte, dass er den zulässigen Wert überschritten hatte, wurde er von Beamten der Guardia Civil festgenommen. Gegen den jungen Mannwird nun wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt.

Silvia studierte Bildende Kunst und ihre Spezialität war das Zeichnen. Sie war Illustratorin und Tätowiererin, sagt ihre Schwester, die sich daran erinnert, dass sie immer «lachte».