Die Meliá Collection kommt mit einem Luxushotel in Bahía Estepona an die Costa del Sol

SUR Malaga Dienstag, 8. April 2025 Compartir

Meliá Hotels International hat die Eröffnung eines neuen Hotels in Estepona angekündigt, das unter dem Markennamen The Meliá Collection betrieben werden soll. Es wird das erste seiner Art an der Costa del Sol sein.

Das Bahía Estepona wird sich Mitte 2026 in das Luxusangebot des Hotels an der andalusischen Küste einreihen. Nach der Renovierung wird es zu einer Ikone unter den Ferienunterkünften der Marke und wird über 134 Zimmer und Suiten verfügen.

Mit Blick auf den Strand El Padrón werden die Außenbereiche des Hotels Bahía Estepona, das zur Meliá Collection gehört, mit einem Swimmingpool und Gartenbereichen in den Mittelpunkt gestellt. Dank eines kompletten Fitnesscenters und eines Spas wird der Schwerpunkt auf Wellness liegen. Außerdem bietet das Hotel drei Restaurants, eine Bar am Außenpool und eine Lobbybar.

Wie für die Marke The Meliá Collection typisch, wird das Hotel ein sorgfältig zusammengestelltes Kulturprogramm anbieten, das die Gäste mit der Stadt verbinden soll. Das Hotel liegt nur 20 Autominuten von Puerto Banús, eine halbe Stunde von Marbella und etwas mehr als eine halbe Stunde von touristischen Hotspots wie Mijas und Málaga Stadt entfernt.

Gabriel Escarrer Jaume, Vorsitzender und CEO von Meliá Hotels International, sagte: «Eine unserer Prioritäten ist es, in den besten spanischen Destinationen weiter zu wachsen. Mit der Unterzeichnung des The Meliá Collection Hotels an der Costa del Sol verstärken wir unsere Präsenz in Andalusien, einem der beliebtesten Reiseziele unseres Landes, in dem das Engagement von Meliá für Qualitätstourismus Realität ist».

Mit dem neuen Angebot in Estepona verfügt Meliá Hotels International nun über 30 Hotels in Andalusien, darunter zwei weitere The Meliá Collection-Häuser in Cádiz und Ronda, die bereits eröffnet wurden oder kurz vor der Eröffnung stehen. In der Provinz Málaga gibt es 16 Meliá-Hotels, darunter das ME Málaga im Stadtzentrum und die Neupositionierung eines seiner Hotels in Marbella, das in den nächsten Monaten zum ME Marbella werden wird.