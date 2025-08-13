Straße zwischen Estepona und Benahavías soll Gehsteige bekommen

Luftaufnahme des Bereichs, in dem die Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Emma Pérez-Romera Estepona Mittwoch, 13. August 2025

Die Stadtverwaltung von Estepona hat den Beginn des Verfahrens für den Bau der Gehsteige auf dem Abschnitt der Straße Benahavís (A-7175) zwischen der Autobahn A-7, der Urbanisation Mar y Monte und der Avenida de la Alquería angekündigt. Das Rathaus verfügt bereits über das Projekt und wird in den nächsten Tagen die Ausschreibung für die Arbeiten eröffnen, sobald die Übertragung und das Eigentum an diesem 2.214 Meter langen Abschnitt erfolgt sind.

Die Generaldirektion für Straßeninfrastrukturen des andalusischen Ministeriums für Entwicklung, Raumordnung und Wohnungsbau genehmigte vor einigen Monaten das Verfahren, mit dem die Eigentumsverhältnisse an diesem Straßenabschnitt geändert wurden, so dass dies nun Eigentum der Gemeinde Estepona ist, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

«Die Stadtverwaltung möchte das gesamte Gebiet verbessern und wird einen Gehweg anlegen, um den Fußgängerverkehr zwischen den beiden Punkten zu gewährleisten und gleichzeitig die Verbindung der verschiedenen Urbanisationen zu ermöglichen, die in diesem Gebiet zusammenlaufen», heißt es aus dem Rathaus.

So wird der Bau eines Bürgersteigs auf der Westseite der Straße ausgeschrieben, eine Maßnahme, die von den Anwohnern gefordert wurde und die nun, nachdem die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks in der Gemeinde Estepona geklärt sind, von der Stadtverwaltung übernommen werden kann.

Die Ausführung dieser Arbeiten wird rund 1,5 Millionen Euro kosten, und die geschätzte Ausführungsdauer beträgt vier Monate.