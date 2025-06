Mehr als 300 Menschen in Manilva fordern, dass die Feuerwache nicht geschlossen wird

Emma Pérez-Romera Manilva Dienstag, 10. Juni 2025 Compartir

Die Anwohner von Manilva haben am Montag eine Demonstration veranstaltat, nachdem die Provinzverwaltung von Málaga angekündigt hatte, an der auch die Bürgermeister von Manila una Casares teilnahmen.

«Nach 15 Jahren hier kann die Feuerwehr von Manilva nicht weg, technische Probleme werden gelöst, menschliche nicht», sagte Manilvas Bürgermeister Mario Jiménez. «Mit einer Gemeinde, die fast 20.000 Einwohner hat, und einer Region, in der im Sommer rund 70.000 Menschen leben, kann man keinen Frevel begehen.»

Mario Jiménez versicherte, dass «ein Feuerwehrauto von Estepona nach Manilva 25 Minuten braucht, um anzukommen. Wir appellieren an die Provinzverwaltung von Málaga, den Dialog mit uns wieder aufzunehmen, um dieses Problem zu lösen, und niemals einseitige Entscheidungen zu treffen, die sich gegen die Menschen in Manilva richten, denn das haben Manilva und die Region nicht verdient».

Der Bürgermeister von Manilva kündigte außerdem eine Unterschriftensammlung in der Stadt und auf der Plattform change.org an: «Die institutionelle Loyalität darf nicht verloren gehen, aber wir müssen das einfordern, was vernünftig ist. Nein zur Schließung der Feuerwache in Manilva, denn hier geht es um Menschenleben, nicht um politische Parteien.»

Juan Luis Villalón, Bürgermeister von Casares, der ebenfalls an der Kundgebung teilnahm, erklärte, dass man bis vor einer Woche noch nichts von dieser Schließung gehört habe und dass es unter solchen Umständen wichtig sei, die Bürger zu mobilisieren.

«Wir strecken weiterhin die Hand aus und sind gewillt, den Dialog mit dem Provinzverband der Feuerwehrleute zu führen. Wir wollen ein weiteres Treffen, bei dem die technische Situation der Feuerwache auf den Tisch kommt und an dem auch das Unternehmen für die Prävention von Berufsrisiken der Provinzverwaltung teilnimmt, das den technischen Bericht erstellt hat, in dem von Mängeln die Rede ist, wir wollen, dass sie alternative Lösungen für uns alle aufzeigen und vorschlagen».

In diesem Sinne betonte der PP-Stadtrat José Manuel Jiménez, bis zum 28. April letzter Bürgermeister von Manilva, dass «wir gegen die Schließung der Feuerwache sind. Es ist wichtig, sich so oft wie nötig an den Tisch zu setzen, und wir stehen den Einwohnern von Manilva und der Stadtverwaltung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Feuerwache hier bleibt».

Empörung in der Nachbarschaft

«Wir sind alle mit der Schließung der Feuerwache von Manilva nicht einverstanden, denn es ist eine Ungerechtigkeit, sie wird hier sehr gebraucht, wegen des Sommers, wegen der Brände, ...», sagte ein Nachbar. «Sie sagen, sie ist zu klein geworden, aber es muss eine Lösung geben.

Ein anderer Nachbar sagte: «Alles, was wir haben, wird uns weggenommen, die Bank vor fast drei Jahren, jetzt die Feuerwehr...».

Eine ältere Dame drückte ihre Wut aus und sagte: «Es ist schrecklich, dass sie uns die Feuerwache wegnehmen, wir sind hier oben isoliert und wir brauchen sie hier, wir können nicht darauf warten, dass die Feuerwehr aus Estepona kommt, Ich will gar nicht daran denken. Wir werden kämpfen, damit sie uns die Feuerwehr nicht wegnehmen.«