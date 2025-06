Rundum gelungenes Sommerfest beim Lions Club Marbella

Der Lions-Club-Vorsitzende Wolfgang Stephan verschenkte blaue und gelbe Rosen an das Orgateam.

Gabriela Berner Marbella Montag, 9. Juni 2025

Rundum gelungen war das Sommerfest unter dem Motto «Black & White Summer Night», den der Lions Club Marbella am Samstag im Marbella Golf & Country Club veranstaltet hatte. Während des Cocktail-Empfangs auf der weitläufigen Terrasse mit Blick über Golfplatz und Mittelmeer hielt Wolfgang Stephan, der in diesem Jahr zum dritten Mal zum Präsidenten wiedergewählt worden ist, seine wie immer launige Begrüßungsansprache.

«Eigentlich sind drei Amtsjahre gar nicht möglich bei den Lions, aber dieser Club ist halt außergewöhnlich«, erklärte Stephan und fuhr fort: «Sie sind Gast eines Lions-Clubs, der sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt hat. Noch im Sommer 2023 zählten wir 46 Mitglieder, und am nächsten Donnerstag werden es 70 sein. Mit diesen 24 neuen Mitgliedern haben wir auch den Altersdurchschnitt beachtlich gesenkt. Sie sehen das, wenn Sie sich hier umblicken«.

Diese höchst erfreuliche Entwicklung sei auch der Dachorganistion Lions International aufgefallen, und so werde der deutschsprachige Lions Club Marbella, was seine Mitgliederentwicklung anbelangt, als erfolgreichster Club Spaniens ausgezeichnet. «Mehr geht momentan nicht, weshalb wir uns bis zum Jahresende einen Aufnahmestopp auferlegt haben.«

Alle lauschten den Worten des Präsidenten. C.B. Beim Cocktail. C.B. Ein 10.000-Euro-Scheck für Cudeca. C.B. Ex-Schiri Urs Meier kommt stets mit Familie und Freunden. C.B. Der Restaurantbereich war randvoll. C.B.

Vor der weiteren Rede durften sich die Organisatorinnen des Sommerfests über Rosen in den Lionsfaben Gelb und Blau freuen und ihre männlichen Mitstreiter über je eine Flasche Champagner. «Unser Club ist attraktiv, modern und erfolgreich: 44.000 Euro haben wir im vergangenen Jahr an Spendengeldern eingenommen«, fuhr der Präsident unter anhaltendem Beifall fort. Und überreichte gemeinsam mit Vizepräsident Tobias Heyden drei Vertreterinnen der an der gesamten Costa del Sol tätigen Krebsstiftung Cudeca einen Scheck über 10.000 Euro.

Anschlieβend bedankte sich Stephan bei den Sponsoren dieser Sommerparty: der Buchinger-Clinic Marbella, Reisbeck Medical, der IMED German Clinik, der Nowinta, der Mahnaz Germany, der Alvita und besonder herzlich bei Dagmar Berodt, ihres Zeichens Mitbegründerin des vor 21 Jahren entstandenen Clubs, sowie dem irischen Sponsor Stefan Hahne. Hinzu kämen knapp 100 Spender von Gutscheinen, die bei der späteren Tombola verlost werden sollten. Den Hauptgewinn, eines seiner groβformatigen Gemälde, hatte Henri Philippe, Clubmitglied und ebenfalls mehrfacher Präsident der deutschsprachigen Lions, gestiftet.

Danach wartete die Küche mit einem opulenten mediterranen Buffet auf, das im Saal an den elegant gedeckten Tischen verzehrt wurde, und nach dem Essen luden die wunderbare Sängerin Gema Cabanas und die Band Just Friends auf der Terrasse zum Tanz.

Info: www.lionsclubmarbella.com