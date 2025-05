Uwe Scheele Málaga Freitag, 30. Mai 2025 Compartir

Der Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, empfing am Freitag eine Gruppe von Vertretern des Rotary Clubs Karlsruhe-Baden. Die Rotarier besuchten am Freitag auch die Provinzhauptstadt, wo sie von Vertretern des Deuschen Wirtschaftsforums Andalusien (DWA) begelitet wurden. Dabei erläuterte BIC Euronova sein erfolgreiches Gründungsmodell, das bereits Dutzende innovativer Technologieprojekte auf den Weg gebracht hat.

Während des Treffens mit dem Bürgermeister von Estepona interessierten sich die Rotarier für die Geschichte der Stadt, in der 1.000 Detusche gemeldet sind, die Herausforderungen, denen sie sich in Zukunft stellen muss, und die Projekte, die in den letzten zehn Jahren zu ihrer großen Veränderung geführt haben.