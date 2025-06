Selwo Aventura Estepona erweitert die Familie der Roten Pandas, einer vom Aussterben bedrohten Art

Emma Pérez-Romera Estepona Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Der größte Tierpark Andalusiens, Selwo Aventura Estepona, hat einen neuen Bewohner einer vom Aussterben bedrohten Art. Seine Bewegungen sind langsam und elegant, sein Name ist Jannik, er hat ein wunderschönes kupferfarbenes Fell, er ist noch kein Jahr alt und ist ein schöner roter Panda, der aus Italien kommt und sich bereits an sein neues Zuhause angepasst hat.

«Es ist kein Bär, es ist eher ein Waschbär», erklärt Eloy Serrano, der Leiter der Abteilung Naturschutz bei Selwo Aventura Estepona. «Der Rote Panda ist eine gefährdete asiatische Art und gehört zum Europäischen Programm für gefährdete Arten (EEP) des Europäischen Verbands der Zoos und Aquarien (EAZA), dem wir angehören. Die Arbeit dieses Verbandes besteht darin, Maßnahmen zwischen europäischen Tierparks zu koordinieren, um vom Aussterben bedrohte Arten zu erhalten».

Jannik kam am 13. Mai im Selwo Estepona an. Er wurde in einem kleinen Haus untergebracht, damit das Weibchen ihn kennenlernen konnte und er sich an seine neue Umgebung gewöhnen konnte. Mittlerweile hat er sich gut angepasst und lebt im selben Gehege wie Timbu. Die beiden bilden ein hoffnungsvolles Zuchtpaar. «Er kam hierher, weil wir zu einem Zuchtprogramm für gefährdete Arten gehören, dessen Ziel es ist, eine stabile Population Roter Pandas zu haben, um sie in Zukunft in ihrem Ursprungsgebiet, in Nepal, wieder auswildern zu können», erzählt Serrano.

Normalerweise sind diese Tiere Einzelgänger und kommen nie zusammen, außer in der Brunftzeit, die bei dieser Art im Winter stattfindet. «Das erste Panda-Baby könnte theoretisch im nächsten Frühjahr im Selwo-Park auf die Welt kommen, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, was im nächsten Winter zwischen den beiden passieren wird», fügt er hinzu.

Im Selwo-Park ist eine Person dafür zuständig, die Roten Pandas zu beobachten und sie mehrmals am Tag zu füttern. «Unsere Anlage ermöglicht das Leben in Bäumen, wie sie es in der Wildnis haben. Sie haben Bambus, Obststücke, natürliche Bäume und künstliche Baumstämme sowie all das Futter, das sie in freier Wildbahn essen würden. Wir versuchen, unser Gehege den nepalesischen Hochgebirgswäldern, in denen sie leben, so gut wie möglich nachzugestalten, und dazu gehören auch bestimmte Feuchtigkeitsbedingungen jetzt im Sommer», erklärt Serrano.

Die Rolle des Roten Pandas im Ökosystem besteht in «Saatgutkontrolle, Bambusaufforstung und Schutz des Lebensraums auf botanischer Ebene». In Gefangenschaft können sie 15 bis 20 Jahre alt werden, in freier Wildbahn werden sie weniger als 10 Jahre alt. «Sie werden wegen ihres Fells gejagt, aber die größte Bedrohung für sie die Abholzung der Wälder durch die Menschen.»