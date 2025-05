Stadtverwaltung pflanzt mehr als 400.000 Blumen zur Verschönerung der Grünflächen

SDA Estepona Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Das Rathaus von Estepona teilt mit, dass es in der Frühjahrs- und Sommersaison über 400.000 Exemplare verschiedener Blumen- und Straucharten während der Frühjahr-Sommer-Saison pflanzen wird. Der stellvertretende Bürgermeister für Dienstleistungen und externe Kontrolle, Blas Ruzafa, erklärte, dass die Mitarbeiter der Abteilung Parks und Gärten bereits vor einigen Wochen mit den Arbeiten begonnen haben und diese bis August fortsetzen werden. Diese Arbeiten haben bereits vor einigen Wochen begonnen und werden bis August andauern, um sicherzustellen, dass die Grünflächen der Stadt während der Sommermonate ihr bestes Aussehen haben.

Ziel ist es, die Grünflächen der Stadt in den Monaten mit den meisten Besuchern und Touristen in Bestform zu bringen. Ruzafa erläuterte, dass alle diese Pflanzen aus der städtischen Gärtnerei stammen, wodurch die Kosten für die die Kosten für ein derartiges Verschönerungsprojekt erheblich reduziert werden. Die Pflanzen werden entlang der Hauptalleen, der Strandpromenade, den Zugängen zur Stadt und den Plätzen der Stadt gepflanzt. Die Verantwortlichen der Stadtgärtnerei untersuchen weiterhin, welche neuen Arten in die Stadtgärtnerei aufgenommen werden sollen, und führen daher Tests mit verschiedenen Arten von Pflanzen durch.

Der Vertreter der Stadtverwaltung ist der Ansicht, dass „das Projekt Estepona, Garten der Costa del Sol« ein Zeichen der Identität der Stadt geworden ist. Darüber hinaus wies er darauf hin dass eines der Ziele darin besteht, Estepona als eine der spanischen Städte mit den am besten gepflegten öffentlichen Gärten zu erhalten.

Er erinnerte auch daran, dass Estepona über mehr als 800.000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen verfügt, was eine Steigerung von 60 Prozent seit 2012 bedeutet. Dies hat dazu geführt, dass die Stadt den nationalen Durchschnitt der Quadratmeter Grünflächen pro Einwohner verdoppelt hat.