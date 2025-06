Von der Bankangestellten aus dem Saarland zur Hundefriseurin in Marbella

Dana Nowak Marbella Montag, 30. Juni 2025 Compartir

Für Claudia Poppenhäger aus dem Saarland ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Sie lebt heute mit ihrem Sohn und ihren drei Hunden in dem idyllischen Bergdorf Benahavís in Andalusien, eingebettet zwischen Hügeln und einer wunderschönen Natur. Beruflich hat sie in Andalusien ihre Erfüllung gefunden. Seit 2012 betreibt sie in Marbella ihren eigenen Hundesalon, der nicht nur auf Styling, sondern vor allem auf das Wohlbefinden der Tiere ausgerichtet ist. Dass sie ihren Beruf mit so viel Leidenschaft ausübt, ist für sie ein Geschenk, das sie jeden Tag aufs Neue zu schätzen weiß.

„Ich habe im Saarland in einer Bank gearbeitet und war an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr genau wusste, wie ich weitermachen will. Sie beschloss, diesen Abschnitt ihres Lebens hinter sich zu lassen und sich eine Auszeit von einem Jahr zu nehmen. In Andalusien besann sich darauf, dass sie eigentlich schon immer mit Tieren arbeiten wollte. Sie ließ sich zur Hundefriseurin umschulen und eröffnete anschließend in Marbella ihren eigenen Salon. Eine Entscheidung, die sich auch heute noch richtig anfühlt. „Ich habe meinen Traumberuf gefunden und bin angekommen«, sagt sie.

Für die heute 52-Jährige ist klar: Das Leben besteht aus verschiedenen Phasen und jede hat ihre eigene Schönheit. In ihrem Salon bietet sie einen kompletten Service für alle Rassen an. Mit Charme und Können zaubert sie individuelle Hundefrisuren, immer stilvoll und auf die jeweilige Rasse abgestimmt. Wobei es bei einem Hundehaarschnitt einiges zu beachten gibt. Darum bietet sie als Erstes ein Gespräch an, um den Hund kennenzulernen. „Es gibt viele schöne Schnitte, aber mir ist wichtig, dass der Schnitt in den Alltag des Hundehalters passt. Wenn jemand viel an den Strand geht und der Hund gern im Meer schwimmt, rate ich von längeren Haaren ab, weil die Hundehaare sehr schnell verfilzen.«

Besonders im Sommer gibt es einiges zu beachten. „Ein häufiger Fehler ist, das Fell der Hunde im Sommer zu stark zu kürzen. Viele denken, je kürzer das Fell, desto kühler für den Hund. Aber das Gegenteil ist der Fall.« Das dichte Fell der Hunde hat eine isolierende Wirkung und hilft dem Tier, seine Körpertemperatur zu regulieren. Wird es zu kurz geschnitten oder schlecht gebürstet, kann der Hund überhitzen, bis hin zum Hitzeschlag. Sie empfiehlt daher, Hunde regelmäßig gut zu bürsten, damit Luft an die Haut kommt, aber das Fell in seiner Schutzfunktion erhalten bleibt. „Der richtige Umgang mit dem Fell und den Pflegeprodukten ist im Sommer für Hunde genauso wichtig wie für uns, denn auch Vierbeiner leiden unter der zunehmenden Hitze und der Sonneneinstrahlung«, erklärt sie.

Eine internationale Kosmetikmarke, mit der die Friseurin seit Jahren arbeitet, hat vor etwa einem Jahr ein spezielles Sonnenschutzspray für Hunde auf den Markt gebracht. Dieses Produkt schützt nicht nur vor UV-Strahlung, sondern soll auch vor dem Ausbleichen und Austrocknen des Hundefells schützen. „Wir kennen das von uns selbst, wenn wir viel in der Sonne sind, wird unser Haar heller und trockener. Bei Hunden ist das nicht anders. Zusätzlich empfiehlt sie ein weiteres wichtiges Pflegeprodukt im Sommer. Eine spezielle Pfotencreme, die vor Austrocknung schützt und besonders bei heißem Asphalt oder Sand wertvollen Schutz bietet. Der Salon ist aber nicht nur Anlaufstelle für die Hundepflege. Seit 2016 bildet sie in ihrem Salon angehende Hundefriseure aus und betreut Schüler aus ganz Europa.

Ihr Weg nach Andalusien war eng mit ihrer Mutter verbunden. Diese hat über 40 Jahre lang eine Flamencoschule im Saarland betrieben. Die leidenschaftliche Flamencolehrerin hatte in Deutschland auch ihre eigene Flamenco-Gruppe „Fino Fino« gegründet. Die Liebe zum Flamenco teilte Claudia Poppenhäger mit ihrer Mutter, zuerst als Schülerin, später als feste Tänzerin der Gruppe. Der Flamenco wurde zu einem wichtigen Teil in ihrem Leben und weckte in ihr die Liebe zu Andalusien. In jungen Jahren reiste sie oft mit ihrer Mutter in den Süden Spaniens, nahm Unterricht an Flamenco-Schulen und vertiefte ihre Kenntnisse.

Sie war als Flamenco-Tänzerin jahrelang unterwegs und diese Leidenschaft führte sie in ihrem „Auszeitjahr« zuerst nach Sevilla und später dauerhaft an die Costa del Sol. In Sevilla arbeitete sie zunächst als Sekretärin in einem Immobilienbüro. Ihre Passion für das tanzen wollte sie in der Hochburg des Flamenco fortsetzen, doch ausgerechnet in Sevilla sollte sich das schwierig gestalten. Zwischen Teenagergruppen und lockeren Hausfrauentreffs fand sie keine passende Gruppe, in der sie mit echter Hingabe tanzen hätte tanzen können.

Heute blickt sie mit Dankbarkeit zurück und mit Freude nach vorn. In Andalusien hat sie ihre innere Ruhe gefunden. Die Entscheidung, nicht in der lebhaften Stadt Marbella zu wohnen, sondern in der Stille von Benahavís, fiel ihr leicht. Die Nähe zur Natur war ihr immer wichtig. Sie genießt das ruhige Leben abseits des Trubels mit ihren drei Hunden, die sie auf ihren täglichen Spaziergängen durch die umliegende Landschaft begleiten. Besonders gern geht sie am alten Wasserkanal oder an den nahegelegenen Stausee spazieren. Und auch wenn sie manchmal die grünen Wälder und satten Wiesen Deutschlands vermisst, fühlt sich ihr Zuhause in Spanien genau richtig an.

