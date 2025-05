Extreme Hitze: Aemet erhöht die Warnstufe für den Süden Spaniens

Almudena Nogués Malaga Freitag, 30. Mai 2025 Compartir

Es war ein heißer Donnerstag in Andalusien. Der erste starke Temperaturanstieg der Saison ließ das Quecksilber in Provinzen wie Córdoba, Jaen (beide mit gelber Warnung) und Sevilla fast 40 °C erreichen. Die staatliche spanische Wetterbehörde (Aemet) hat die Warnung für das Umland von Sevilla sogar auf gelb erhöht, wo die Warnungen bis 21 Uhr aufrechterhalten wurden.

Und es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Sevilla wird mindestens bis Samstag wegen extremer Hitze in Alarmbereitschaft bleiben. Aemet verlängert die gelbe Warnstufe für zwei weitere Tage in diesem Gebiet (jeweils zwischen 13 und 21 Uhr). Am Freitag wird Huelva in die Hitzewarnung aufgenommen (gelbe Stufe) und am Samstag wird sie auf Cádiz ausgeweitet. Damit gibt es vorerst fünf andalusische Provinzen, für die eine Warnung vor hohen Temperaturen zwischen 37 und 40 Grad gilt.

Die Hitze wird uns noch bis Sonntag begleiten. Die gute Nachricht ist jedoch, dass sie Anfang Juni nachlassen wird. «Die Temperaturen werden für den Rest der Woche hoch bleiben und in den ersten Tagen der nächsten Woche deutlich sinken, wenn die warme Luftmasse, die sich jetzt in den unteren Schichten der Troposphäre befindet, abzieht», so Aemet.