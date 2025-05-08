Francisco de la Torre: Der Bürgermeister der 9.131 Tage

SDA MÁLAGA. Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Francisco de la Torre ist seit dem Jahr 2000 Bürgermeister von Málaga und hat damit einen Rekord in der demokratischen Geschichte der Stadt aufgestellt. Unter seiner Führung hat Málaga einen bedeutenden Wandel erlebt: Die Stadt wurde zu einem kulturellen, technologischen und touristischen Zentrum mit internationaler Ausstrahlung. Zu den wichtigsten Erfolgen zählen die Eröffnung zahlreicher Museen, die Förderung des städtischen Wandels durch Fußgängerzonen und die Verbesserung der Infrastruktur, was zu einem starken Anstieg der Besucherzahlen geführt hat.

Der Politologe und langjährige Berater der Partido Popular (PP), Pedro Arriola, schlug seiner Frau, der PP-Spitzenkandidatin und späteren Bürgermeisterin Celia Villalobos vor, Francisco de la Torre auf die Kandidatenliste der PP für das Bürgermeisteramt von Málaga bei den Kommunalwahlen 1995 zu setzen. Zu dieser Zeit arbeitete De la Torre als Beamter und hatte sich nach seiner aktiven Rolle in der UCD während der Transition von der Politik zurückgezogen. Fünf Jahre später wurde er als Unabhängiger der dritte Bürgermeister der Demokratie in Málaga, nach dem Sozialisten Pedro Aparicio und Villalobos selbst.

Am 4. Mai 2000 übernahm De la Torre – von Beruf Agraringenieur und Soziologe – das Amt von Celia Villalobos, die einige Tage zuvor zur Gesundheitsministerin ernannt worden war. In einer Sondersitzung stimmten die 18 Stadträte der PP für De la Torre, der bis dahin Erster stellvertretender Bürgermeister und für Stadtplanung zuständig war.

Am vergangenen Sonntag war De la Torre seit 25 Jahren, also 9.131 Tagen, im Amt und damit der Bürgermeister mit der längsten Amtszeit in Málaga und der zweitdienstälteste Bürgermeister einer Provinzhauptstadt in der spanischen Demokratie – nur Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) in Pontevedra ist länger im Amt. De la Torre hat andere langjährige Bürgermeister wie Rita Barberá in Valencia (24 Jahre) oder Francisco Vázquez in A Coruña (23 Jahre) übertroffen.

In diesen 25 Jahren hatte De la Torres Amtsführung Licht- und Schattenseiten. Zu den Erfolgen zählen der Aufstieg Málagas als kulturelles, technologisches und touristisches Zentrum, die städtische Transformation und die internationale Projektion der Stadt. Auf der Schattenseite stehen unter anderem Streiks im Reinigungswesen – was 2020 zur Kommunalisierung des Dienstes führte – sowie Projekte, die in der Bürokratie, vor Gericht oder durch institutionelle Konflikte ins Stocken gerieten oder nicht verwirklicht wurden.

Erfolge

Während seiner Amtszeit wurde Málaga zu einem technologischen Vorreiter mit Initiativen wie dem Polo de Contenidos Digitales, den Greencities- und Transfiere-Foren und der Zusammenarbeit mit Japan im Projekt Zem2All für nachhaltige Mobilität. Die Stadt förderte die Universität und das Technologiezentrum PTA, eröffnete zahlreiche Museen (CAC, Thyssen, Pompidou, Russisches Museum) und etablierte sich als kulturelles und touristisches Ziel. Die Modernisierung der Infrastruktur, wie der Ausbau des Flughafens und die Anbindung an den Hochgeschwindigkeitszug AVE, trugen zum Wachstum bei.

Es gibt jedoch auch unerfüllte Projekte: die Integration des Guadalmedina-Flusses, die Nutzung des ehemaligen Gefängnisses, die Entwicklung des Repsol-Geländes, die Zukunft der alten Kinos Astoria und Victoria sowie das gescheiterte Museum der Edelsteine. Málaga scheiterte auch daran, europäische Kulturhauptstadt, Olympia-Teilstadt, Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur oder Gastgeber der Expo 2027 zu werden. Die Wohnungsfrage und soziale Herausforderungen sind zu einem dringenden Problem geworden.

Wahlergebnisse und politische Aspekte

De la Torre gewann vier Mal die absolute Mehrheit und regierte zweimal in Koalition mit den liberalen Ciudadanos. Seine Amtszeit ist geprägt von Engagement, Nähe zur Bevölkerung und einer gewissen Unabhängigkeit innerhalb seiner Partei. Die Nachfolgefrage bleibt offen, da keiner seiner Kronprinzen auf Dauer Fuß fassen konnte.