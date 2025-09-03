Geldstrafen für Autofahrer in der Provinz Málaga wegen Drogen um 60 Prozent gestiegen

Cristina Vallejo Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

In ihrem jüngsten Bericht über Bußgelder im Straßenverkehr in Spanien warnt die Asociación de Automovilistas Asociados (AEA) vor den besorgniserregenden Zahlen für Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Im ganzen Land stiegen die Strafen aus diesem Grund um 5,52 %, von 54.596 im Jahr 2023 auf 57.610 im Jahr 2024. In der Provinz Málaga stieg die Zahl der Bußgelder aus diesem Grund jedoch um 58,96 %, von 1.206 im Jahr 2023 auf 1.917 im Jahr 2024.

Gleichzeitig haben sich die Strafen für Fahrer, die sich weigerten, sich einem Alkohol- oder Drogentest zu unterziehen, in der Provinz um 64,29 % erhöht, obwohl die Bußgelder für Trunkenheit am Steuer im vergangenen Jahr in Málaga um 7 % gesunken sind, obwohl sie immer noch über 3.100 liegen.

Unter den Bußgeldgründen, die im vergangenen Jahr in Málaga am stärksten zugenommen haben, sind neben den von mobilen Radargeräten erfassten Geschwindigkeitsübertretungen, die um 70 % auf fast 32.000 angestiegen sind, auch die Bußgelder hervorzuheben, die durch die Verwendung von Radardetektoren verursacht wurden.

Radfahrer bleiben von Verkehrskontrollen nicht verschont. Im vergangenen Jahr wurden in der Provinz 19 Bußgelder gegen sie verhängt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2023, als es neun Strafen gab.

Nach Angaben der Asociación de Automovilistas Asociados hat die Generaldirektion für Verkehr im vergangenen Jahr fast 540 Millionen Euro an Bußgeldern eingenommen, so viel wie noch nie zuvor.