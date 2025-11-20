Sur Deutsche

Arbeitsunfall

Arbeitsunfall in Coín: 74-Jähriger stirbt unter einem Traktor begraben

Fahrzeug hatte sich überschlagen - Rettungssanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes bestätigen

Irene Quirante

Coín

Donnerstag, 20. November 2025

Ein 74-jähriger Mann kam am Mittwoch ums Leben, nachdem er auf einem Landgut in Coín unter einem Traktor eingeklemmt wurde. Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten vor 16 Uhr.

Der Unfall ereignete sich offenbar, nachdem der Traktor umgestürzt war und das Opfer, das Arbeiten auf dem Grundstück durchführte, eingeklemmt hatte. Der sofort mobilisierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Guardia Civil und die örtliche Polizei wurden ebenfalls an den Ort des Geschehens gerufen, ebenso wie die Feuerwehr des Provinzverbunds, die half, das Fahrzeug anzuheben, um die Leiche zu bergen.

Nachdem der Tod des Mannes bestätigt worden war, wurde das entsprechende gerichtliche Protokoll für die Abholung der Leiche aktiviert. Die Arbeitsaufsichtsbehörde und das Zentrum für die Verhütung berufsbedingter Risiken wurden ebenfalls über die 112 informiert, um die Umstände des Vorfalls zu untersuchen.

