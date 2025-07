Beamter der Guardia Civil wegen Angriffs in Casabermeja auf einen Vorgesetzten verhaftet

Irene Quirante Casabermeja Freitag, 25. April 2025 Teilen

Ein Beamter der Guardia Civil ist verhaftet worden, weil er einen vorgesetzten Offizier in der Guardia Civil-Kaserne angegriffen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch dieser Woche. Der Beamte, der wegen psychischer Probleme schon seit längerer Zeit krankgeschrieben war, begab sich in die Kaserne der Guardia Civil in Casabermeja, um an der Verabschiedung eines Kollegen teilzunehmen.

Als er dort seinen Vorgesetzten sah, bat er diesen den konsultierten Quellen zufolge darum, ihm ein offizielles Dokument auszuhändigen. Als jener sich weigerte, schlug der geistig verwirrte Mann ihm ins Gesicht. Er wurde von seinen Kollegen sofort überwältigt und angezeigt wegen eines Angriffs auf eine Autoritätsperson.

