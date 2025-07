Daniel Weigend, Gründer des Lobo-Parks in Antequera, stirbt nach einem Brand im Park im Krankenhaus

María José Díaz Alcalá Antequera Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Daniel Weigend, einer der Gründer des Lobo-Parks in Antequera, ist im Krankenhaus gestorben, nachdem ein Feuer in einem der Häuser des Parks ausgebrochen war. Nach Angaben des Parks versuchte der Mann gerade, die Flammen zu löschen, als die Rettungsdienste eintrafen.

Der Brand ereignete sich am 21. Juli in einem Gebäude innerhalb des Parks bei Kilometer 16 der Landstraße von Antequera. Gegen 15.35 Uhr ging bei der Notrufnummer 112 ein Anruf ein, der den Brand meldete, woraufhin die Feuerwehr, die örtliche Polizei und die Gesundheitsdienste eingeschaltet wurden.

Während die Feuerwehrleute die Flammen erstickten, evakuierten die Ärzte einen 58-jährigen Mann ins Krankenhaus von Antequera, weil er eine Rauchvergiftung erlitten hatte, teilte die Koordinierungsstelle dieser Zeitung mit. Drei Tage später, am 24. Juli, starb Daniel aus Gründen, die vom Krankenhaus nicht angegeben wurden.

Der Lobo-Park hat über seinen Facebook-Account eine Erklärung veröffentlicht, in der er den Tod der «Seele» des Parks betrauert, wie er ihn selbst definiert hat. «Es fällt uns schwer, dieses Unglück zu verstehen, aber wir werden durch unsere Arbeit getröstet, die ohne Unterbrechung weitergeht». «Daniel, so verantwortungsvoll er auch war, hatte schon vor vielen Jahren die Weichen für eine nahtlose Weiterführung des Parks gestellt. In seinem Sinne werden wir unsere Besucher weiterhin über die ökologische Bedeutung der Wölfe, ihre Biologie und ihr Sozialverhalten aufklären», heißt es abschließend.