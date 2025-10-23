Hallenbad von Cártama soll nach mehr als zwei Jahren Wartezeit im Dezember eröffnet werden

Julio J. Portabales Cártama Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Das Hallenbad von Cártama soll Anfang Dezember, mehr als zwei Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten, endlich seine Pforten öffnen. Die von den Einwohnern sehnlichst erwartete Anlage wird noch vor Ende des Jahres in Betrieb gehen und das Sportangebot der Gemeinde um einen modernen Wasser- und Fitnesskomplex in der Stadt erweitern. Damit wird eine der längsten und ereignisreichsten Etappen in der Entwicklung einer kommunalen Infrastruktur in der Stadt abgeschlossen.

Das seit 2023 fertiggestellte Schwimmbad blieb geschlossen, da kein Betreiber gefunden worden war. Mehrere Ausschreibungen blieben ergebnislos, was die Wartezeit verlängerte und zu Unmut unter den Anwohnern sowie zu politischen Debatten in der Gemeinde führte. Bei diesen ersten Versuchen gelang es keinem Bieter, die erforderlichen technischen Unterlagen korrekt auszufüllen oder ein wirtschaftlich tragfähiges Angebot vorzulegen. Die Situation führte sogar dazu, dass die Opposition den Prozess als „vorprogrammierten Misserfolg« bezeichnete, da sie die Vertragsbedingungen für übertrieben hielt, während die Regierungsmannschaft die Rechtmäßigkeit des Verfahrens verteidigte.

Während dieser Zeit war das Gebäude bereits fertiggestellt, alle technischen Anlagen waren vorhanden und ein Wartungsvertrag garantierte seine Instandhaltung. Die Stadtverwaltung bestand darauf, dass die Anlage «jederzeit eröffnet werden kann», aber da es keinen erfolgreichen Bieter gab, konnte sie nicht in Betrieb genommen werden. Die öffentliche Ausschreibung wurde schließlich zugunsten von Vals Sport entschieden, einem Unternehmen aus Málaga mit umfassender Erfahrung in der Verwaltung von Sportzentren, das für die nächsten sieben Jahre mit dem Betrieb der Anlage betraut wird.

Der neue Vertrag ermöglicht nicht nur die Inbetriebnahme des Hallenbads, sondern auch eines multidisziplinären Sportkomplexes mit Fitnessstudio, Mehrzweckräumen, Wellnessbereich und Padel-Plätzen. Derzeit schließt der Auftragnehmer die Ausstattung der Räume und die Installation der Sportgeräte ab, wobei die Eröffnung für die ersten Dezemberwochen vorgesehen ist. Das Unternehmen erklärt, dass das Zentrum ein „umfangreiches Sport- und Familienangebot« mit Wasseraktivitäten, Kursen, Therapieprogrammen und Kindercamps bieten wird.

Ausstattung

Der Komplex verfügt über ein 25 Meter langes und 12,5 Meter breites Hauptbecken mit sechs Bahnen, ein 7x3 Meter großes Entspannungsbecken, fünf Paddle-Tennisplätze, Wellnessbereiche mit Sauna und türkischem Bad, Umkleideräume, eine Cafeteria und verschiedene Mehrzweckräume. Das Gebäude mit einer Fläche von mehr als 2.600 Quadratmetern auf einem 4.000 Meter großen Grundstück wurde nach Kriterien der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit konzipiert und verfügt über eine Photovoltaikanlage, die bis zu 70 Prozent des Stromverbrauchs decken wird.

Die Vergabe an Vals Sport war der letzte Schritt nach einem langen Verfahren. Das Unternehmen, das neun Sportzentren an verschiedenen Orten der Provinz betreibt (darunter in Teatinos, Churriana und Ciudad Jardín), wird mit Cártama sein zehntes Fitnessstudio und das erste im Guadalhorce-Tal eröffnen. Das Unternehmen versichert, dass es beabsichtigt, die Anlage „zu einer Referenz für Gesundheit und Wohlbefinden in der Region« zu machen und einen „modernen, zugänglichen und qualitativ hochwertigen« Service anzubieten.

Jorge Gallardo bekräftigt, dass die Eröffnung des Hallenbades «einen Qualitätssprung bei den öffentlichen Dienstleistungen in Cártama darstellt».

Es sei daran erinnert, dass der Weg bis hierher nicht einfach war. Die Stadtverwaltung übernahm das Gebäude im September 2023 nach einer Investition von fast sechs Millionen Euro und sah sich seitdem mit verschiedenen administrativen Schwierigkeiten konfrontiert. Der erste stellvertretende Bürgermeister, Miguel Espinosa, erklärte vor einigen Monaten, dass die Stadtverwaltung aufgrund gesetzlicher Beschränkungen bei der Einstellung von Personal nicht in der Lage sei, die direkte Verwaltung der Anlage zu übernehmen, da für den Betrieb des Zentrums mindestens 22 Mitarbeiter erforderlich sind. Aus diesem Grund entschied man sich dafür, das Modell der Verwaltungskonzession mit öffentlicher Kontrolle und privater Verwaltung beizubehalten, wie es auch in anderen andalusischen Städten der Fall ist.

Nachdem nun alle Formalitäten erledigt sind, ist die Stadtverwaltung zuversichtlich, dass die Eröffnung des Sportzentrums einen Wendepunkt für die Gemeinde darstellen wird. Bürgermeister Jorge Gallardo ist der Ansicht, dass die Eröffnung des Schwimmbads «einen Qualitätssprung in den öffentlichen Dienstleistungen von Cártama darstellt» und den Anforderungen einer Bevölkerung entspricht, die «immer jünger, aktiver und sportbegeisterter» ist. Die Stadtverwaltung unterstreicht, dass der neue Komplex ein Ort des Zusammenlebens und der Gesundheit sein wird, der die Position von Cártama als sportliche Referenz im Guadalhorce-Tal stärken wird.