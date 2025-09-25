Das in Málaga ansässige Unternehmen Vals Sport übernimmt die Verwaltung des Hallenbads in Cártama

Julio J. Portabales Cártama Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

Mehr als zwei Jahre nach Fertigstellung des Hallenbads in Cártama, das aufgrund erfolgloser Ausschreibungen mehrere Verzögerungen hinnehmen musste, hat die Sportanlage nun einen neuen Betreiber, der diesen Service in Betrieb nehmen wird. Die Konzession für den Betrieb der Schwimmhalle der Ciudad Deportiva erhält die Fitnessstudiokette Vals Sport aus Málaga, die damit ihr zehntes Zentrum in der Provinz Málaga und ihr erstes im Guadalhorce-Tal eröffnet.

Diese Entscheidung wurde am vergangenen Freitag im Gemeinderat behandelt, und nach der entsprechenden Abstimmung wurde der Ausschreibungsvertrag mit dem Unternehmen besiegelt. Tatsächlich bezeichnet Vals Sport diese Nachricht als „einen Meilenstein« für die Expansion der Kette, die zu den Zentren in Cónsul, Teatinos, Ave María, Churriana, Ciudad Jardín, Herrera Oria, Juan XXIII, Limoneros und Los Guindos jetzt auch das Zentrum in Cártama hinzufügen kann.

Dieser Ausschreibungsprozess, mit dem die Konzession für das Schwimmbad der Ciudad Deportiva de Cártama erworben wurde, wird vom Unternehmen als „historische Vereinbarung« bezeichnet, die es ermöglichen wird, diesen Bereich zu verwalten und ihn „zu einem Referenzort für Gesundheit und Wohlbefinden« zu machen, heißt es in der Mitteilung von Vals Sport.

Das Unternehmen betont, dass diese Konzession ein „Vertrauensbeweis« für die Erfahrung und die Verwaltungsmodelle des Unternehmens in diesem Sektor sei. „Unser Ziel ist es nicht nur, die Anlagen zu verwalten, sondern sie komplett zu revitalisieren, damit die Bürger von Cártama und Umgebung Zugang zu Sportdienstleistungen von höchster Qualität haben.«

Es sei daran erinnert, dass der erste stellvertretende Bürgermeister, Miguel Espinosa, vor einigen Monaten gegenüber SUR erklärte, dass das Rathaus nicht in der Lage sei, die Verwaltung der Anlage zu übernehmen. Damals führte der Stadtrat die Situation auf rechtliche Gründe zurück, da das Gesetz die Möglichkeiten der Stadtverwaltungen zur Einstellung von Personal einschränkt. „Diese Anlage benötigt mindestens 22 Mitarbeiter, und wir haben eine sehr geringe Ersatzquote. Wir können diesen Dienst nicht mit eigenen Mitteln abdecken«, erklärte er.

Maßnahmen

Das Unternehmen aus Málaga hat bereits damit begonnen, die ersten Maßnahmen und Neuerungen des neuen Zentrums vorzustellen, das als «viel mehr als nur ein Schwimmbad» sein wird. Wie sie erklären, wird der Wasserbereich das Herzstück eines Sportkomplexes sein, der spezielle Wasseraktivitäten, einen hochmodernen Fitnessbereich, Kurse und ergänzende Aktivitäten sowie Familienprogramme und Kindercamps umfassen wird.

Obwohl ein genaues Eröffnungsdatum noch nicht feststeht, hat Vals Sport versichert, dass sie bereits daran arbeiten, das neue Sportzentrum in Cártama so bald wie möglich zu eröffnen. In der Zwischenzeit laden sie die Öffentlichkeit ein, ihre sozialen Netzwerke und die Website valssport.com aufmerksam zu verfolgen, um keine der Neuigkeiten über die Eröffnung zu verpassen.