MBappe, der zwei Tore geschossen hat, feiert eines davon mit seinen Manschaftskollegen. EFE
Fußball

Nur einer startete besser: Alonsos Siegesserie mit Real Madrid

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Unter dem früheren Meistercoach von Bayer Leverkusen bleibt Real Madrid in der heimischen Liga ohne Punktverluste. Ein Superstar ist mit einem Doppelpack erfolgreich

DPA

Valencia

Mittwoch, 24. September 2025

Xabi Alonso hat als erst zweiter Trainer in der Clubgeschichte von Real Madrid seine ersten sechs Ligaspiele gewonnen. Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich bei UD Levante mit 4:1 (2:0) durch und holte unter Alonso den sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Primera División. Das war laut Datenanbieter Opta zuvor bei Real nur dem Brasilianer Vanderlei Luxemburgo gelungen, der 2005 sogar seine ersten sieben Partien mit den Königlichen gewann.

«Wir müssen weitermachen und realistisch bleiben», hatte der frühere Meistertrainer von Bayer Leverkusen vor dem Spiel gegen Levante über die Erfolgsserie des Teams gesagt: «Wir sind noch dabei, unsere Ziele zu erreichen, aber die Ergebnisse geben uns die Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt keine Geheimnisse.»

Im Estadio Ciudad gegen den klaren Außenseiter Levante sorgten Vinícius Junior (28. Minute), der erst 18-jährige Franco Mastantuono (38.) und Stürmerstar Kylian Mbappé mit einem Doppelpack (64., Foulelfmeter/66.) für die Tore von Madrid, das seine Tabellenführung behauptete. Die Gastgeber hatten durch Etta Eyong (54.) nur den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer erzielt.

