Die Exhumierung eines der in Campillos gefundenen Gräber wird noch vor dem Sommer beginnen Die UMA prüft die Möglichkeit, dass Studierende des Studiengangs Geschichte und des Masterstudiengangs Historisches und literarisches Erbe der Antike an dem Projekt teilnehmen.

Julio J. Portabales Campillos Donnerstag, 10. April 2025 Compartir

Die Exhumierung eines der beiden Massengräber aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die im Juli 2024 auf dem Gemeindefriedhof von Campillos entdeckt worden sind, wird noch vor dem Sommer beginnen, wie das Rathaus bestätigte. Diese Maßnahme ist Teil des staatlichen Exhumierungsplans, der vom Staatssekretär für das demokratische Gedächtnis gefördert wird, und verfügt über ein Budget von 30.000 Euro. Die Arbeiten werden in den nächsten Monaten durchgeführt und sollen im September abgeschlossen sein. In dieser ersten Phase werden die Arbeiten nur an einem der Gräber durchgeführt, obwohl das Projekt voraussichtlich im nächsten Jahr mit der zweiten Maßnahme fortgesetzt wird, sofern zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen.

Die Aktion ist Teil des Kooperationsabkommens zwischen der Junta de Andalucía und der Universität Málaga und hat auch eine pädagogische Dimension. Die Universität Málaga (UMA) prüft die Möglichkeit, Studenten des Bachelor-Studiengangs für Geschichte und des Master-Studiengangs für antikes historisches und literarisches Erbe einzubeziehen, die im Rahmen ihrer Ausbildung in forensischer Archäologie an den Arbeiten teilnehmen könnten. «Wir halten es für sehr positiv, dass dieses Projekt auch eine pädagogische Komponente hat, die es jungen Menschen ermöglicht, sich diesem Teil der Geschichte aus einer direkten und respektvollen Erfahrung heraus zu nähern», erklärte der Bürgermeister von Campillos, Daniel Gómez.

Die Abmessungen der Gräber sind ähnlich: etwa 15 Meter lang und zwei Meter breit. Man schätzt, dass sie die sterblichen Überreste von mehr als hundert Menschen beherbergen, da sich die Leichen überlagern und es Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gibt, der in einigen Fällen durch Kugeln verursacht wurde. Der Eingriff wird von demselben Spezialistenteam durchgeführt, das die Gräber im Sommer 2024 lokalisiert hat. Sobald alle vorangegangenen Verfahren abgeschlossen sind, wird ein Zeitplan aufgestellt und die Exhumierung und genetische Analyse beginnen.

Im vergangenen September wurden DNA-Proben von Angehörigen der möglichen Opfer genommen, um die Identifizierung der Leichen zu erleichtern. «Wir haben einen öffentlichen Aufruf an die Öffentlichkeit gerichtet, und die Resonanz war enorm. Es wurden zwischen 80 und 100 Abstriche entnommen. Darüber hinaus haben wir auch Anfragen von Personen erhalten, die im Ausland leben und Vorfahren in Campillos haben, an die wir die genetischen Identifizierungskits geschickt haben», erklärte der Bürgermeister. Mit diesen Proben können die gefundenen Überreste mit den genetischen Profilen verglichen werden, die sowohl vor Ort als auch in nationalen Datenbanken gespeichert sind.

Komplexer Prozess

Gómez räumte ein, dass es schwierig sein wird, alle Opfer zu identifizieren, zumal viele der unmittelbaren Familienangehörigen bereits verstorben sind. Dennoch ist er zuversichtlich, was die Ergebnisse angeht. «Wir wissen, dass es ein komplexer Prozess ist, aber wir gehen sehr streng vor und lassen uns von den besten Fachleuten beraten. Wir wünschen uns, dass die meisten Familien in der Lage sein werden, die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen zu bergen und ihnen ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Dies ist ein Akt der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit», betonte er. Er wies auch darauf hin, dass für den Fall, dass es noch nicht identifizierte Opfer gibt, die Organisation eines öffentlichen Gedenkakts in Betracht gezogen wird, sobald alle Phasen abgeschlossen sind.

Die Zusammenarbeit mit der Universität Málaga ist ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung des Projekts. Die Professoren María José Berlanga Palomo von der Fakultät für Geschichtswissenschaften und Encarnación Barranquero Texeira von der Fakultät für moderne und zeitgenössische Geschichte sind für die akademische Koordination verantwortlich. «Die Zusammenarbeit mit ihnen ist sehr einfach. Sie sind großartige Fachleute und haben uns ihre ganze Erfahrung und Unterstützung zukommen lassen. Das Interesse, das sie dem pädagogischen Aspekt dieses Projekts entgegenbringen, zeigt ihr Engagement für das historische Gedächtnis und die Bildung», sagte Gómez.

Der Stadtrat von Campillos betont, dass dieses Projekt über administrative oder technische Aspekte hinausgeht. «Von Anfang an haben wir uns dafür eingesetzt, dass das Hauptziel die Würde dieser Menschen ist. Es ist von menschlicher Qualität, dass die Familien ihre Toten bergen und eine jahrzehntelange Trauerarbeit beenden können. Dies ist eine Wunde in der Geschichte unserer Stadt, und wir unternehmen endlich Schritte, um sie zu heilen», so der Bürgermeister abschließend.