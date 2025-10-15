Die am Stausee Casasola in Almogía gefundene Leiche lag möglicherweise jahrelang im Wasser

Juan Cano Almogía Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Makabre Entdeckung am Casasola-Stausee in Almogía. Ein ausländischer Bürger, der in der Gegend spazieren ging, fand einen verdächtig geformten Sack am Ufer des Stausees und alarmierte die Sicherheitskräfte, die bestätigten, dass es sich um eine menschliche Leiche handelte.

Der Notruf ging am Dienstag, den 14. Oktober, um 11.30 Uhr ein. Der Fund ereignete sich unter der Brücke der Regionalstraße A-7075, die den Málagas Vorort Puerto de la Torre mit der Stadt Antequera verbindet. Das Viadukt befindet sich an der Mündung des Baches Casasola am gleichnamigen Stausee.

Eine Streife der Ortspolizei von Málaga, die der Polizeiwache von Puerto de la Torre unterstellt ist, begab sich zum Tatort. Auch Beamte der Ortspolizei von Almogía waren vor Ort. Die Beamten konnten mit Mühe zum Ufer des Stausees hinuntersteigen, wo sich der Sack befand, und bestätigten vor Ort, dass es sich um eine Leiche handelte.

Die örtliche Polizei alarmierte die Guardia Civil und schaltete sofort die Gerichtskommission ein, die sich aus dem diensthabenden Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner zusammensetzte. Sie alarmierten auch die Feuerwehr von Málaga, die mehrere Einheiten entsandte, um die Leiche vom Fundort zu bergen.

Die Leiche wurde abtransportiert, ohne den Sack zu entfernen, in dem sie gefunden wurde, um zu vermeiden, dass Merkmale zerstört werden, die Aufschluss über die Todesumstände geben könnten. Es scheint, dass die Leiche in Plastik eingewickelt und dann in einen Sack gelegt wurde, der mit Klebeband oder einer Art Riemen verschnürt war.

Die Leiche, bei der es sich um einen Mann handelt, wurde in demselben Zustand, in dem sie aufgefunden wurde, in das Institut für Rechtsmedizin in Málaga (IML) gebracht, wo zwei Gerichtsmediziner eine Autopsie durchführen werden, um zu versuchen, sie zu identifizieren und die Todesursache festzustellen.

Den konsultierten Quellen zufolge befand sich der Verstorbene in einem Zustand der «Verseifung». Dieser Prozess geschieht in einer feuchten, luftdichten Umgebung und konserviert den Körper durch die Bildung einer wachsähnlichen Schicht aus Fettsäuren und Glycerin, einem natürlichen Konservierungsprozess, bei dem Fettgewebe in eine Substanz namens Adipocere umgewandelt wird. Es besteht somit die Möglichkeit, dass die Leiche über eine Längere Zeit hinzweg, sogar über Jahre in dem Stausee gelegen hatte.

Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, was passiert ist, obwohl offensichtlich alles auf einen gewaltsamen Tod hindeutet. In Anbetracht der Lage des Fundortes, einem schwer zugänglichen Gebiet, wird vermutet, dass die Leiche von der Brücke geworfen wurde und dass die Absenkung des Wasserspiegels sie ans Tageslicht gebracht hat, obwohl keine Hypothese ausgeschlossen werden kann.