Ermittlungen gegen den Polizeichef von Alhaurín el Grande wegen eines angeblichen Angriffs auf den Sohn seines Vorgängers

Juan Cano Coín Dienstag, 8. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:50h.

Ein Gericht in der Stadt Coín in der Provinz Málaga ermittelt gegen den Leiter der Ortspolizei von Alhaurín el Grande wegen angeblicher Körperverletzung und illegaler Festnahme eines jungen Mannes in seiner Freizeit am 24. Dezember 2024. Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich um den Sohn des früheren Leiters der Ortspolizei. Während die Ermittlungen noch andauern, hat der Richter die von der Anklage beantragte einstweilige Verfügung abgelehnt.

Der Verdächtige hat sich geweigert, eine Aussage zu machen. Daher ist der einzige verfügbare Bericht der des mutmaßlichen Opfers und der Freunde, mit denen er zu dieser Zeit zusammen war. Ihm zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nähe der Polizeiwache. Es war gegen 20.30 Uhr, als die Gruppe von Freunden gerade die Straße überqueren wollte. Sie waren gezwungen, schnell zur Seite zu gehen, um nicht von einem Audi überfahren zu werden, der direkt vor ihnen fuhr.

Der junge Mann wirft dem Fahrer vor, dass er nicht anhielt, um sie vorbeizulassen. Der Fahrer, den der junge Mann als den Leiter der örtlichen Polizei und Nachfolger seines Vaters identifizierte, stieg aus dem Auto aus und wies sie zurecht. Der junge Mann forderte seine Freunde auf, das Auto zu verlassen, und blieb bei dem Polizeibeamten, während er auf das Eintreffen einer Streife wartete. Der junge Mann wurde zur Identifizierung in das Polizeiauto gebracht, aber der Polizeichef kehrte zurück, sprang angeblich in das Auto und beleidigte und schlug ihn - die von einem Familienmitglied des jungen Mannes gemachten Angaben sind unklar.

In seiner Anzeige gab der junge Mann an, dass er einer unrechtmäßigen Festnahme ausgesetzt war, da die Beamten ihn vom ersten Moment an hätten identifizieren können, ohne ihn in einem Streifenwagen zur Polizeiwache bringen zu müssen, «vor allem, weil er keine Straftat, nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit begangen hat», fügte er hinzu.