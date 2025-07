Fall Almogía: Paco 'El del Molino' wurde erstickt

Juan Cano Málaga Montag, 17. März 2025 | Actualizado 28/03/2025 12:19h. Compartir

Die Ermittlungen zum Tod des 83-jährigen Francisco Mayorga, Paco 'El del Molino' für die Einwohner von Almogía, der seit dem 9. März vermisst wurde, deuten auf einen gewaltsamen Tod mit tödlichem Ausgang hin. Es wurden keine Anzeichen für einen Herzinfarkt gefunden, wie es einer der Festgenommenen behauptete. Dafür wurden Anzeichen dafür gefunden, dass der Mann erdrosselt wurde.

Zunächst hatten die Guardia-Civil-Beamten, die den Fall in weniger als einer Woche aufgeklärt haben, keine äußeren Anzeichen von Gewalt festgestellt. Sowohl die Autopsie im Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga als auch die polizeilichen Ermittlungen deuten jedoch bereits auf ein Tötungsdelikt hin, was der Haupthypothese eines Raubüberfalls entsprechen würde.

Fast eine Woche nach seinem Verschwinden wurde Pacos lebloser Körper am Freitagmittag gefunden, als Beamte der Guardia Civil mit Erlaubnis des Gerichts einen der Verdächtigen mit dem Spitznamen El Trini aus dem Gefängnis holten und ihn an den Ort brachten, wohin der angeblich Pacos Leiche mit einer Schubkarre gebracht hatte. Dabei habe ihm ein anderer Tatverdächtiger, El Keni, geholfen. Der leblose Körper des alten Mannes lag ein nur paar Kilometer von seinem Haus in Almogía entfernt, in der Nähe eines Baches. Wie El Trini angegeben hatte, war er nur mit Schilf, Ästen und Gestrüpp bedeckt.

Drei Verdächtige waren schon kurz nach Pacos Verschwinden festgenommen worden. Am Montagmorgen des 10. März hatte El Keni in der Dienststelle der Guardia Civil erklärt, dass El Trini in den frühen Morgenstunden in seinem Haus gewesen sei und gestanden hatte, dass er das Haus des alten Mannes ausgeraubt habe. Er erzählte ihm auch, dass er verletzt worden sei und bat ihn, zum Haus des Opfers zu gehen, um zu überprüfen, ob die Tür richtig verschlossen sei.

Die Beamten hatten El Trini auf der Grundlage der Aussage von El Keni verhaftet, obwohl die Aussage nicht wirklich erklärte, was mit dem alten Mann geschehen war. El Trini hätte nur ein Gelegenheitsdieb gewesen sein können, der die Tatsache ausgenutzt hatte, dass das Haus offen stand.

Pacos Haus war verwüstet, als sein Großneffe am Nachmittag des 9. März nach ihm schauen wollte, da er ihn seit Stunden vermisst hatte. Im Haus fand er sein Gebiss und zwei Blutstropfen auf der Treppe, die auf Gewalt hinwiesen. Auch war die elektrische Heizung noch eingeschaltet.