Großdemonstration für bessere Verkehrsanbindung der «vergessenen» Städte und -Dörfer um Ronda

Antonio M. Romero Ronda Dienstag, 8. April 2025

Anwohner, Unternehmer und Politiker der Serranía de Ronda haben am Samstag ihre Stimme erhoben, um eine Verbesserung der Verkehrsverbindungen, insbesondere des Straßennetzes, zu fordern. Tausende von Menschen aus der Region gingen in Ronda auf die Straße, um die derzeitige Situation anzuprangern, die sich durch die Sperrung der A-397, die San Pedro Alcántara mit der Stadt verbindet, infolge eines Erdrutsches auf einer Straßenbrücke nach heftigen Regenfällen noch verschlimmert hat. Die Demonstranten forderten von den Behörden eine feste Zusage zur Behebung des derzeitigen Mobilitätsdefizits, da die Probleme bei der Fortbewegung in der Region eine Belastung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines symbolträchtigen Gebiets in der Provinz Málaga darstellen, das an Bevölkerung verliert.

Der Marsch wurde von Apymer, dem lokalen Verband für kleine und mittlere Unternehmen in Ronda und Campillos, in Zusammenarbeit mit der Protestgruppe Autovía Ya organisiert, die sich für den Autobahnanschluss an die Stadt Malaga einsetzt. An der Demonstration nahmen sowohl Menschen aus Ronda selbst als auch aus den Städten und Dörfern der umliegenden Serranía teil. Die örtliche Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 2.500, die Nationalpolizei auf nur 1.200, während andere befragte Quellen davon ausgingen, dass auf dem Höhepunkt der Demonstration rund 4.000 Menschen teilnahmen, was für ein Gebiet mit rund 50.000 Einwohnern eine beachtliche Zahl ist. Darüber hinaus wiesen ältere Menschen, die von SUR befragt wurden, darauf hin, dass sie sich nicht daran erinnern können, dass es jemals eine so gut besuchte Demonstration gegeben hat.

Derzeit bis zu fünf Stunden für 45 Kilometer

Dieser von Trillerpfeifen begleitete Straßenprotest wurde von einem Transparent angeführt, auf dem zu lesen war: «Dringende Reparatur der Straße von San Pedro! Straßenausbau und Autobahn jetzt! Mehr Investitionen in die Infrastruktur und weniger leere Versprechungen». Andere Transparente wurden von Einzelpersonen mit Botschaften wie «Lügen bauen keine Straßen», «Weniger Ausreden, mehr Autobahnen», «Weniger Geschwätz und mehr Straßen», «Ohne Straßen gibt es kein tägliches Brot» und «Andalusien im Jahr 2025: Fünf Stunden Autofahrt täglich zur 45 Kilometer entfernten Arbeit. Genug ist genug».

Ebenso skandierten die Anwesenden Slogans, in denen sie anprangerten, dass das Gebiet «vergessen» sei, dass Ronda «eine erstklassige Stadt mit drittklassigen Straßen» sei, dass eine gute Verkehrsanbindung für die Zukunft der jungen Menschen von grundlegender Bedeutung sei und forderten, dass der Präsident der Junta de Andalucía seine Zusage zum Bau der versprochenen Autobahn einhalte. «Moreno Bonilla, wir wollen eine Autobahn», riefen sie immer wieder.

Wie bereits erwähnt, handelte es sich um einen von der Bevölkerung angeführten Marsch, an dem zwar auch Politiker verschiedener Parteien teilnahmen, die aber nicht an der Spitze der Parade standen. Unter ihnen die Bürgermeister von Ronda (Maripaz Fernández), Cañete la Real (Andrés Morón), beide von der PP, dann Arriate (Francisco Javier Anet) und Serrato (Francisco López), beide von der PSOE.

Der Demonstrationszug bewegte sich langsam durch die beliebte Einkaufsstraße Calle de La Bola. An ihrem Ziel angekommen, verlas der Sekretär von Apymer, Antonio Palma, ein Manifest, in dem er die «Fragilität» der Kommunikation in der Region anprangerte und die verschiedenen Regierungsinstitutionen aufforderte, sich fernab von parteipolitischen Streitigkeiten für die Serranía einzusetzen.

«Die Verbesserung unserer Straßen und vor allem der Bau der Autobahn von Ronda nach Málaga sind kein Luxus, sondern lebensnotwendig für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Serranía. Es handelt sich um Fragen des territorialen Gleichgewichts, der sozialen Gerechtigkeit und der Grundrechte», so die Organisatoren in ihrem Manifest.

Ein Manifest, in dem betont wird, dass die Situation «unhaltbar» geworden ist, und in dem die «wiederholte» Nichteinhaltung von Wahlversprechen, die institutionelle «Vernachlässigung» des Gebiets «als wären wir Bürger zweiter Klasse» und die «ungerechtfertigte» Lähmung des Projekts der Autobahn zur Provinzhauptstadt angeprangert werden.

Umfassender Plan zur Verbesserung aller Straßen der Serranía gefordert

Aus diesem Grund forderten die Demonstranten zunächst einen umfassenden Plan zur Verbesserung der Straßen in der Serranía mit konkreten Fristen, angemessenen Budgets und Garantien für die Ausführung. Außerdem sollten «alle möglichen Anstrengungen» unternommen werden, um die dringende Wiedereröffnung der A-397 (bekannt als die «Straße des täglichen Brotes», die Ronda mit der Costa del Sol verbindet) zu erreichen, sowie direkte Hilfen für Unternehmen und Arbeitnehmer, die von der vorübergehenden Schließung dieser Straße betroffen sind. Außerdem sind Pläne zur Verbesserung aller Straßen in der Region und zur Modernisierung der gefährlichsten Abschnitte, insbesondere der Straßen nach Sevilla, El Burgo und Algeciras, vorgesehen. Außerdem «endgültige Fortschritte ohne weitere Verzögerung» bei der Schnellstraße nach Málaga mit der Aufstellung eines «klaren» Zeitplans für ihren Ausbau mit der «sofortigen» Bereitstellung der erforderlichen Mittel, um «jetzt» mit den Arbeiten zu beginnen, und schließlich die Verlängerung der Schnellstraßen von Utrera und Arcos de la Frontera in Richtung Serranía de Ronda.

«Wir fordern von den zuständigen Verwaltungen eine verbindliche schriftliche Zusage mit einem Zeitplan für die Maßnahmen und einer Zusage für die entsprechende Mittelzuweisung. Es geht nicht darum, alle 10 Jahre vier Kilometer Autobahn zu bauen. Es geht darum, dass sich jeder mittelfristig fest verpflichtet. Hört auf, euch gegenseitig die Ellbogen zu zeigen, und fangt an, gemeinsam für diesen Bereich zu arbeiten», betonten sie in dieser an die Regierungsgremien gerichteten Botschaft und forderten sie auf, die Mobilität aus ihren Parteistreitigkeiten herauszuhalten.

Die Organisatoren kündigten außerdem weitere Demonstrationen an, falls ihre «gerechten und notwendigen» Forderungen nicht erfüllt werden: «Wir können nicht länger hinnehmen, dass unser Gebiet bei jedem starken Regen abgeschnitten ist, dass unsere jungen Leute wegziehen müssen, weil sie nicht täglich unter sicheren Bedingungen zum Studium oder zur Arbeit fahren können, dass unsere Unternehmen aufgrund der zusätzlichen Transportkosten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren oder dass unsere älteren Menschen aufgrund der unsicheren Straßen nur begrenzten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie der Gesundheitsversorgung haben. Genug ist genug», erklärten sie.