Haschisch per Drohne ins Gefängnis von Alhaurín de la Torre geliefert

María José Díaz Alcalá Alhaurín de la Torre Mittwoch, 11. Juni 2025

Die Guardia Civil alarmierte die

Zwei Insassen des Gefängnisses von Alhaurín de la Torre sind in der Nacht zum Dienstag mit einer Ladung Haschisch sowie drei Handys erwischt worden, die sie per Drohne in ihre Zelle angeliefert bekommen haben. Die Guardia Civil wusste bereits von der Drogenlieferung und hatte die Gefängnisleitung über die Anwesenheit einer Drohne informiert, die sich auf das Modul 9 zubewegte, so dass der Dienststellenleiter die Angestellten des Moduls anwies, sowohl den Hof als auch das Innere des Moduls zu kontrollieren.

Die Gefängnisangestellten begannen, die Zellen von außen zu überwachen, sahen aber nichts, da die Drogenlieferung offenbar sehr schnell über die Bühne ging. Allerdings bemerkten sie einen starken Geruch nach Haschisch, der aus der Zelle kam.

Deshalb betraten sie die verdächtige Zelle, in der zwei Insassen mit einem Paket erwischt wurden, das zwei iPhones, ein weiteres Mini-Handy, ein Ladegerät, vier Haschisch-Tafeln - mit einem Gewicht von 216 Gramm - und Marihuana-Knospen enthielt.

Die betroffenen Gefangenen wurden in das Isolationsmodul verlegt und die sichergestellten Gegenstände dem zuständigen Gericht zur Verfügung gestellt.

Die Gefängnisgewerkschaft Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) forderte daraufhin die «dringende» Installation von Frequenzstörsendern, da sich solche Vorfälle immer mehr gehäuft hätten. «Es kann nicht sein, dass unsere Mittel sehr knapp sind angesichts der immer professioneller werdenden Kriminalität und der modernsn Mittel», hieß es.