Mann entführt und elf Stunden lang in einem Landhaus in Álora festgehalten

Montag, 14. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 09:16h.

Das Prozinzgericht von Málaga hat drei Männer französischer Staatsbürgerschaft zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, die einen Mann in San Pedro Alcántara entführt und danach in ein Landhaus in Álora gebracht hatten, wo sie ihn elf Stunden lang gefangen gehalten hatten. Nach einem vierten Beteiligten wird noch immer gefahndet.

Der Vorfall ereignete sich Ende Juli 2022. Gegen 22 Uhr begaben sich die Angeklagten auf den Parkplatz des McDonald's im Einkaufszentrum La Colonia in San Pedro Alcántara, nachdem sie sich bereits dazu entschieden hatten, ihr Opfer zu entführen. Nachdem sie ihre Zielperson dort ausfindig gemacht hatten, forderten sie den Mann unter der Androhung, ihn zu töten, dazu auf, ins Auto zu steigen, was dieser auch tat.

Als der Mann in den BMW eingestiegen war, fesselten ihn die Angeklagten mit Kabelbindern und packten ihn am Hals. Sie legten ihn auf den Sitz und während einer seine Füße festhielt, setzte sich ein anderer auf seinen Kopf. Danach begannen sie, den Mann zu schlagen, um ihn dazu zu bringen, ihnen Informationen über eine Lieferung von Drogen und Geld zu geben.

Anschließend fuhren sie zu einem Landhaus in der Gemeinde Álora, das zuvor von einem der Angeklagten gemietet worden war, wo sie gegen 23.25 Uhr ankamen. Sie stiegen aus dem Auto aus und brachten das Opfer in ein Badezimmer, wo sie mit den Verhören und Schlägen fortfuhren.

Entführter sollte über Drogenlieferung auspacken

In dieser Nacht bedrohten sie ihn laut dem Bericht des Gerichts mit Sägen und Schinkenmessern. Dann zwangen ihn auch, sich auszuziehen und in eine Badewanne zu steigen, wo sie ihm sagten, dass sie ihn zerstückeln würden, wenn er ihre Fragen nicht beantworten würde.

Später wurde der Mann wieder in das Wohnzimmer gebracht, wo seine Entführer ihn die ganze Nacht hindurch schlugen. So ging es weiter bis zum nächsten Morgen, als die Angeklagten ihm ein Handtuch über den Kopf legten, damit er seine Umgebung nicht sehen konnte, und ihn wieder in den BMW setzten. Erst um 13.45 Uhr ließen sie den Mann wieder frei und setzten ihn auf einem Feldweg in Cártama aus.

Dem Urteil zufolge müssen die drei Angeklagten zwei Jahre Haft für die Entführung und weitere sechs Monate Haft für die Drohungen verbüßen. Außerdem wurden sie zu einer Geldstrafe von 300 Euro für die Verletzungen verurteilt.