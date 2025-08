Mann in Humilladero mit Schrotflinte erschossen

Juan Cano Humilladero Mittwoch, 30. April 2025 Teilen

Eine neue Schießerei in der Provinz Málaga: Ein 35-jähriger Mann ist gestorben und seine Mutter wurde verletzt, nachdem sie von Schüssen einer Person getroffen wurde. Wie SUR bestätigen konnte, wurden bereits drei Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, festgenommen.

Der Vorfall, der von der Guardia Civil untersucht wird, ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr im Viertel Realenga in der Gemeinde Humilladero. Den befragten Quellen zufolge eröffnete eine Person das Feuer mit einer Schrotflinte auf einen jungen Mann, der nichts tun konnte, um den Angriff abzuwehren.

Offenbar befand sich die Mutter des Verstorbenen in geringer Entfernung und wurde von einem der Schüsse getroffen. Die 70-jährige Frau wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im letzten Monat wurden mehrere Schießereien in der Provinzhauptstadt Málaga registriert, die bestätigen, was den staatlichen Sicherheitskräften Sorgen bereitet: die Zunahme von Schusswaffen auf den Straßen. Erst Anfang des Monats gab ein Mann in der Calle Gaucín mehrere Schüsse ab und verletzte dabei vier Personen, drei davon durch Streifschüsse.

Am Gründonnerstag kam es in der Stadt Málaga zu einer weiteren Schießerei, diesmal im Stadtteil Portada Alta, bei der einem Mann ins Bein geschossen wurde und fünf Personen verhaftet wurden, darunter vier Männer und eine Frau. Am folgenden Tag wurde in Marbella ein Mann in die Schulter geschossen.

Letzte Woche kam es in Mijas zu einem weiteren Vorfall mit einer Schusswaffe, bei dem ein junger Engländer erschossen wurde, als er mit Freunden ein Fußballspiel verließ.