Mehr als 5.000 Jahre alter Dolmen in Teba im Norden der Provinz Málaga entdeckt

Julio J. Portabales Teba Montag, 22. September 2025 Teilen

In der Gemeinde Teba im Norden der Provinz Málaga hat die Erde ein altes Geheimnis preisgegeben. Ein Archäologenteam der Universität von Cádiz hat den Dolmen I der Nekropole von La Lentejuela freigelegt, ein monumentales Grab, das mehr als 5.000 Jahre alt ist und durch seinen hervorragenden Erhaltungszustand überrascht.

Mit einer Länge von dreizehn Metern und einer komplexen inneren Aufteilung ist sie bereits jetzt eine der imposantesten und vollständigsten Grabanlagen Andalusiens. Die Entdeckung stellt nicht nur ein einzigartiges Zeugnis der Vergangenheit dar, sondern öffnet auch ein privilegiertes Fenster zum Verständnis, wie die Menschen des 3. Jahrtausends vor Christus im Süden der Halbinsel lebten, dachten und miteinander in Beziehung standen.

Die Entdeckung ist das Ergebnis von vier Ausgrabungskampagnen, die im Rahmen des sogenannten Projekts Monumentalidad, tiempo y sociedad (Monumentalität, Zeit und Gesellschaft) in der Nekropole von La Lentejuela durchgeführt wurden. Die Ausgrabungen wurden genehmigt von der Junta de Andalucía und geleitet von den Ärzten Eduardo Vijande und Serafín Becerra. Andererseits haben die Forscher nach eigenen Angaben mit viel Geduld und Akribie Stein für Stein ein Monument freigelegt, das seinesgleichen sucht. «Wir könnten es mit einem der monumentalsten und vollständigsten Dolmen Andalusiens zu tun haben», sagt Becerra, der auch Direktor des Museums von Teba ist.

Das Innere des Grabes war ebenso überraschend wie das Bauwerk selbst. Archäologen haben mehrere Gräber gefunden, die von wertvollen Grabbeigaben aus exotischen Rohstoffen wie Elfenbein, Bernstein und Muscheln begleitet wurden. Hinzu kommen raffinierte Stücke aus Feuerstein: Pfeilspitzen, großformatige Klingen und eine außergewöhnliche Hellebarde, die von fortgeschrittenen Techniken und der symbolischen Bedeutung der Objekte zeugen. Für Professor Vijande liegt der Hauptwert im Erhaltungszustand: «Er wird es uns ermöglichen, die Lebensweise und den Glauben dieser frühen Völker bis ins kleinste Detail zu verstehen».

Der Fund offenbart auch eine unerwartete Dimension: die Existenz von Fernkontakten. «Das Vorhandensein von Muscheln in einem Gebiet im Landesinneren spiegelt die Bedeutung des Meeres als Prestigeelement und die Existenz sehr umfangreicher Austauschnetze wider», sagt Juan Jesús Cantillo, Professor an der UCA und Mitglied des Forschungsteams. Diese Verbindung zwischen der Küste und dem Landesinneren deutet auf organisierte Gemeinschaften hin, die in der Lage waren, Handels- und Kulturbeziehungen aufrechtzuerhalten, die viel umfassender waren, als man es sich damals vorstellte.

Das Projekt beschränkt sich jedoch nicht auf die wissenschaftliche Forschung. Es dient auch als Lehrstätte für Geschichtsstudenten der Universität Cádiz, die jede Saison die Möglichkeit haben, Archäologie in der Praxis zu lernen. In diesem Jahr nahmen Doktoranden wie Alejandro Muñoz und Jesús Corrales teil, zusammen mit einer Gruppe von Studenten. Die Ausgrabung wird von der Stadt Teba finanziert, in Zusammenarbeit mit der Palarq-Stiftung bei der archäometrischen Analyse und mit der logistischen Unterstützung der UCA selbst. Eine gemeinsame Anstrengung, die die Bedeutung des archäologischen Erbes und die Notwendigkeit, es als Zeichen der Identität zu erhalten, unterstreicht.