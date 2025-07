Schwerer Graupelschauer überrascht Alhaurín El Grande bei Alarmstufe Gelb

JULIO J. PORTABALES ALHAURÍN EL GRANDE. Donnerstag, 27. März 2025 | Actualizado 30/03/2025 11:30h. Compartir

Obwohl der Regen und die Stürme des Tiefdruckgebiets 'Martinho' in Málaga vorerst vorbei zu sein scheinen, hinterließ der letzte Tag mit Niederschlägen in mehreren Teilen der Provinz Málaga am Dienstag einen Nachmittag mit Gewittern und Graupel. Der stärkste Graupelschauer ereignete sich am späten Nachmittag in Alhaurín el Grande. Der Sturm hinterließ eindrucksvolle Bilder von Straßen, die mit einer weißen Decke überzogen waren, und von Graupel, der auf Autos traf. Die sozialen Medien waren voll von Nachrichten von Anwohnern, die über das unerwartete Wetterphänomen staunten. «Es war ein Graupelschauer, der etwa zehn Minuten dauerte. Es hat in Strömen geregnet, dann hat es plötzlich angefangen, eine Zeit lang zu hageln, und dann hat es wieder angefangen zu regnen», berichteten einige Anwohner.